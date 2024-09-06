"e-Devlet ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024-2025 yılı ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurusu için süreç sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday sonuçlar için bekleyişe geçti. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duıyuruları yakın takibe alındı. Başvuruları kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler. Peki 2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) açıklama gelmedi.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığında bakanlık tarafından öğretmenlere SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ayrıca sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden ve il - ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.