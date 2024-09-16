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Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2024? Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, tarihler belli oldu mu?

"Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği, okulların açılmasıyla birlikte yeniden gündemde. Her yıl öğretmenlere eğitim-öğretim yılı başında verilen bu ödeme, öğretmenlerin ders materyalleri ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıllarda eylül ayında yatırılan bu ödenek, bu yıl da benzer bir tarihte öğretmenlerin hesaplarına aktarılacak.

10:30 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

"Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2024? Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, tarihler belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarih, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber beklenmeye başlandı. Her yıl eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödemesi yani kırtasiye parası ödeme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek olan 2024 öğretmen kırtasiye parası öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödemelerinin 2 Eylül itibari ile yapılacağı duyurulmuştu. Ancak henüz ödemeler hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler Eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

#eğitim ödeneği
#kırtasiye yardımı
#öğretmen
7 dakika önce
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Eğitim ödeneği ne zaman yatacak 2024? Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, tarihler belli oldu mu?