EGM ÖGG SINAV TAKVİMİ: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 115. Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. 31 Mayıs'ta başlayan sınav giriş belgesi teslim süreci, 14 Haziran'da sona erecek. Sınava katılacak adaylara toplam 100 soru yöneltilecek ve her soru 2 puan üzerinden değerlendirilecek. Adaylar şimdi “115. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte sınav takvimi ve kritik tarihler...
Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katılacağı 115. ÖGG sınavı öncesi süreç işliyor. Sınav giriş belgelerinin dağıtımı 31 Mayıs’ta başladı ve 14 Haziran’a kadar devam edecek. Her biri 2 puan değerinde 100 sorudan oluşan sınav öncesi en çok merak edilen konu ise sınav tarihi. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖGG 2025 sınav takvimi…
115. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav soru ve cevapları da 1 Temmuz'da ilan edilecek. Sorulara itirazlar da 2-4 Temmuz tarihlerinde alınacak.
İtiraz süreçlerinde adaylar Halk Bankası şubelerine 350 TL ödeme yapacak.
ÖGG SONUÇ TARİHİ
Özel Güvenlik sınavı sonuçları da 18 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlara itirazlar 21-23 Temmuz tarihlerinde alıncak, itiraz sonuçları da 24 Temmuz'da duyurulacak.
116. dönem ÖGG sınavı ise 24 Ağustos 2025 Pazar günü düzenlenecek.