EGM ÖGG SINAV TAKVİMİ: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katılacağı 115. ÖGG sınavı öncesi süreç işliyor. Sınav giriş belgelerinin dağıtımı 31 Mayıs’ta başladı ve 14 Haziran’a kadar devam edecek. Her biri 2 puan değerinde 100 sorudan oluşan sınav öncesi en çok merak edilen konu ise sınav tarihi. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖGG 2025 sınav takvimi…