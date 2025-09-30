Yeni Şafak
Ehliyet yenileme son tarih açıklaması geldi: Yeni ehliyet için süre uzatılacak mı?

17:2830/09/2025, Salı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025’te sona ereceğini duyurdu. Vatandaşların bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" yararlanamayacaktır"
dedi.Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.

