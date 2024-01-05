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Ocak ayı öğretmen ek ders ücretleri için bekleyiş! Öğretmen zamlı ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

Öğretmenlere ek ders ücreti ödemeleri Ocak ayı ödemesi için bekleyiş başladı. Her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılırken ocak ayı ödeme tarihi bekleniyor. Öte yandan temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Peki, öğretmen ek dersler ne zaman yatacak? Ocak ayı öğretmen ek ders ücretlerinin ödeneceği tarih haberimizde.

14:14 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ek ders ücreti
Ek ders ücreti

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri, memur maaş artışları sonrası gündeme geldi. Ek ders, öğretmenlerin sorumlu oldukları derslerin yanı sıra ek ücret karşılığında aldıkları ek ders ödemesi Ocak ayında zamlı ödenmesi bekleniyor. Peki, öğretmen ek ders ücreti ne zaman hesaplara yatacak?

Öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır. Öğretmenlerin Aralık 2023 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmî açıklama bulunmamaktadır.

Yılbaşında ek ders ücreti ödeniyor mu?

1 Ocak Pazartesi Günü Ek Ders Ödenmez. Resmi tatil olsa da 1 Ocak´ın milli ve mahalli bir bayram olmadığından dolayı, derse girmeyen öğretmenlerin ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılamaz.

Hafta sonu ile beraber öğretmenler, öğrenciler ve kamu kuruluşlarında çalışan memur ve personeller üç gün tatil yaptı. Bu durum gelir kaybına neden olmadığı için ek ders ücreti yatırılmıyor.

Ek ders ücreti ne kadar oldu 2024?

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL olmuştu. 2024 Ocak zammı ile de sözleşmeli de ek ders ücretinin 77,05, kadrolu öğretmende de 89,69 TL olması bekleniyor.



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#öğretmen ek ders ücreti
37 dakika önce
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Ocak ayı öğretmen ek ders ücretleri için bekleyiş! Öğretmen zamlı ek ders ücretleri ne zaman yatacak?