"Öğretmen ve emekli öğretmen zamlı maaş ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu, 3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu açıklama, memur zam oranının belirlenmesinde kritik bir rol oynadı. Bu bağlamda, özellikle Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak öğretmen maaşı 2024 hesaplamaları için araştırmalar hız kazandı. Peki, Öğretmen ve emekli öğretmen zamlı maaş ne kadar oldu? Öğretmen 2024 zamlı maaşları yüzde kaç oldu son dakika? Matematik, Türkçe, Edebiyat...