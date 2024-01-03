Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin Ocak ayı ek ders ücretleri belli oldu. Ocak ayında geçerli olacak ek ders ücretleri belli oldu. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler, memurların alacakları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında zam alacaklar.
2024 öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonuna göre, memurlara yüzde 49.24 oranında zam yapılacak. Bu zam oranı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerini de etkileyecek.
Ocak ayı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti 77.05 TL, kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 89.69 TL olacak.
Aralık ayı öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak?
Aralık ayı içerisinde ek ders veren öğretmenler henüz ücretlerini almadı. Ek ders ücretleri genellikle her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılıyor. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanıyor. Bu ay ödeme almayan öğretmenler sebebini merak etmeye başladı. Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır. Öğretmenlerin aralık 2023 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.