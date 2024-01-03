"Öğretmen ve emekli öğretmen zamlı maaş ne kadar oldu? Öğretmen 2024 zamlı maaşları yüzde kaç oldu son dakika?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda öğretmen maaşı hesaplama 2024 işlemleri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK son dakika açıklaması ile birlikte Aralık enflasyon verisi belli oldu. Enflasyon farkından doğan yüzdelik kadar memurların maaşlarında artış yaşanacak. Peki, Öğretmen ve emekli öğretmen zamlı maaş ne kadar oldu? Öğretmen 2024 zamlı maaşları yüzde kaç oldu son dakika? Matematik, Türkçe, Edebiyat...

2024 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zammı belirlenirken Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı toplanan aylık enflasyondan çıkarılacak ve ortaya çıkan rakama Ocak-Temmuz arası için belirlenen yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı eklenecek.





Aralık ayı enflasyonu belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.

Temmuz Kasım aylarında enflasyon yüzde 33,64 oldu. Memur maaş zammı hesaplaması yapılırken . 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde %42,64 oldu. Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklaması ile beraber bu rakam yükselecek ve refah payı da eklenerek yeni zam oranı belli olacak.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada memur maaş zammının %50’ye yaklaşacağını ifade etmişti.

1/4 derecesinde görev yapan öğretmene %50 zam yapılması durumunda maaşı 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya yükselecek.





1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmen maaşı ise 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya yükselecek.





Hatırlatma: Kesin zam oranları yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.



















