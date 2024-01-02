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Ücretli öğretmen maaşları değişiyor! 2024 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar artacak?

Ücretli öğretmen maaşları 2024 yılında artıyor... Maaş zamları yeni yılın ilk günlerinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. 2024 ücretli öğretmenlik maaşları da öğretmenlerin sorguladığı başlıklardan biri. 2023 yılında Temmuz ayı ile birlikte ücretli öğretmenlik ek ders ücretlerinde artış yaşanmıştı. Ücretli öğretmenler yeni yılda ne kadar maaş alacak? Ek ders ücreti artacak mı? 2024 Ocak ayı ile güncellenen ücretli öğretmenlik maaşı ile ilgiili bilgiler haberimizde.

13:45 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Ücretli öğretmen
Ücretli öğretmen

Memur ve emekli maaş zamları şekillenirken öğretmenler tarafından 2024 yılı ücretli öğretmen maaşları merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 2024 zamlı güncel ücretli öğretmen maaşları…

Ücretli öğretmen maaşları 2024 ne kadar olacak?

Memur maaş zammı hesaplaması yapılırken Temmuz-Aralık ayı arasındaki enflasyon verileri belli olacak. Toplu sözleşme ile beraber memurlar 2024 yılının Ocak-Temmuz arasında yüzde 15’lik zammı garantilemişti. 5 aylık enflasyona göre memurların alacağı zam oranı şimdiden 33,64 oldu. Son olarak memur maaşlarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam oranının %50 civarında olacağını ifade etmişti. Ücretli öğretmen maaş zammı hesaplaması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin derecesine göre maaşları değişkenlik gösteriyor. Özellikle Öğretmenlik kariyer basamakları sınavlarına katılarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını alan öğretmenlerin maaşlarında belirli oranda artış yapılıyor. Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Ücretli öğretmen maaşlarının netleşmesi için de Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir önceki ayın enflasyon verisini yeni ayın 3’ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da duyurulacak.

Geride kalan 5 aylık sürede Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon açıklandı.

2023 ücretli öğretmen maaşları ne kadardı?

2023 yılı geldiğinde, öğretmen maaşlarında önemli değişiklikler meydana geldi. Yapılan zam oranlarına göre öğretmenlerin maaşlarında artışlar yaşandı. Eğitim camiasının merakla beklediği 2023 ücretli öğretmen maaşı hesaplama ve bu zamların detaylarını sizler için derledik. Öğretmenlerin yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. 2023 yılında ücretli öğretmenlerin ders saati brüt 54,87 TL olarak hesaplanmaktadır. Ücretli öğretmenlerin 2023 ortalama maaşı ise 7000 TL ile 10.000 TL aralığında değişmektedir. Ücretli sınıf öğretmeni maaşı, girdikleri ders saatine göre aldıkları maaşı belirlerler. Bu nedenle, ders saati ve çalışma saatlerine bağlı olarak maaşları farklılık gösterebilir.

Ek ders ücretlerinde artış yaşandı

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.

Ücretli öğretmenlik nedir?

Ücretli öğretmenlik, genellikle devlet okullarında kadrolu öğretmenlerin yetersiz olduğu derslerde veya dönemlerde görevlendirilen öğretmenlere verilen bir unvandır. Ücretli öğretmenler, genellikle ders başına ya da saat başına ücret alırlar ve kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip değillerdir.

Memur emekli zam oranı netleşiyor! 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaş tablosu
Memur emekli zam oranı netleşiyor! 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri öğretmen, polis, hemşire ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte, memur ve emeklinin gözü yeni yılda geçerli olacak memur emekli maaş zammında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." diye konuştu. Peki memur ve emekli memur maaşı zam oranı yüzde kaç? İşte Merkez Bankası yeni 6 aylık enflasyon farkı tahmini ile 2024 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaş zammında son durum...


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