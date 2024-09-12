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GSB Tarım Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı

Tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak olan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları sonuçları açıklandı. İşte Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuru sonuçları sorgulama ekranı..

16:41 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuru sonuçları genclikhizmetleri.gov.tr
Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuru sonuçları genclikhizmetleri.gov.tr

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. İşte Kamp başvuru sonuçlarını öğrenme linki.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı sonuçları nereden öğrenilir?

Tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak olan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvurularının değerlendirmesi tamamlandı. Başvuru sonuçları https://genclikhizmetleri.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Tarım Gençlik Kampı ne zaman yapılacak?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı’nda 18-30 Eylül tarihleri arasında iki dönem halinde yapılacak ve gruplar halinde devam edecek.

Kampta teorik eğitimlerin yanında, tarla çalışmaları, seralarda incelemeler ve geziler yapılarak son gelişmeler yerinde gözlemlenebilecek.

Program kapsamında “Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler, Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu, Tarım ve Toplum” başlıklarında eğitimler düzenlenecek.


#Tarım Gençlik Kampı
#Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları sonuçları
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
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