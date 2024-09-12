KYK burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Öğrenciler, burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacağını biliyor, ancak başvuru tarihleri henüz netleşmediği için KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? sorusu merakla takip ediliyor. İşte 2024-2025 yılı KYK burs-öğrenim kredisi başvuru ekranı.