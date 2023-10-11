100 bin çelik evi bir yılda yaparız

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra afetzedelerin bir an önce güvenli yapılara kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölgede, özellikle tek katlı konutlar ile köy evlerinin çelik konstrüksiyon yapılması üzerinde duruluyor. Çünkü çelik evler betonarmeye göre depreme çok daha dayanıklı ve kısa sürede inşa edilebiliyor. Tek katlı evlerde ise büyük bir avantaj sağlıyor.





KAPASİTEMİZ YETERLİ

Çelik yapı sisteminin benimsendiğini ve daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, “Betonarme yapılar bir yılda bitiyorsa çelik yapılar 3 ayda tamamlanıyor yani 4 kat daha hızlı demek. Deprem bölgesine inşa edilmesi planlanan 100 bin çelik konstrüksiyon evi, sektör olarak bir yılda çok rahat bitirip teslim ederiz. Üretim kapasitemiz bunu rahat karşılar” dedi.





KISA SÜREDE BİRÇOK PROJEYİ TAMAMLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgede gereken desteği verdiğini vurgulayan Güner, şunları kaydetti: “Bölgede Vefa Group olarak birçok proje yaptık. Hatay’da 96 adet birleşimli modülden oluşan Sahra Hastanesi’ni şubat ayı içerisinde tamamladık. Hafif çelik yapı sistemiyle ise Hatay Defne Devlet Hastanesi’nin, 8 bin metrekarelik bölümünü 27 günde inşa ettik. Hatay Kırıkhan’a, Gaziantep Nurdağı’na ve Kahramanmaraş Elbistan’a konteyner kent yapımı için yaşam konteynerleri ürettik. Şu anda da ihaleler devam ediyor, firma olarak katılıyoruz ama herhangi bir proje üstlenmedik.”



