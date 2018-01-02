2018'de ekonomi iyi olacak

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümeden, ihracata, istihdamdan, turizme 2018 yılında Türkiye'nin ekonomide neler yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

Büyüme oranının yüzde 5.5 olacağını söyleyen Şimşek, "Bunun nedenlerinden biri, 2017’de istihdamın güçlü seyretmiş olmasıdır. Eylül itibarıyla yılbaşından bu yana 1.2 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk. Bu rakam 2006- 2016 dönem ortalamasının 2.3 katıdır. Bu çok ciddi bir başarıdır. İstihdam artışı bu yıl tüketimi ve büyümeyi destekleyecek. Önümüzdeki dönemde de yatırım yaparak istihdam sağlamaya devam edeceğiz. İstihdamın tüketim üzerinde kredi artışı kadar önemi vardır" dedi.

İHRACAT ARTIŞI OLACAK

Gazete Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım'a konuşan Şimşek ihracatta çift haneli artışın 2018'de de devam edeceğini söyledi ve ekledi:

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"Çünkü dünya ekonomisinde büyüme iyi olacak ve toplamda yüzde 3.5’in üzerinde bir oran bekleniyor. Bizim asıl ihracat pazarımız olan AB’nin ekonomisi de canlı ve yüzde 2.5’e yaklaşan bir büyüme olacak. Bunun yanında Türkiye kur üzerinden bir miktar rekabet gücü de kazanmış durumda. İhracat artışı ekonomik büyümeyi destekleyecek. Yine ihracat pazarlarındaki müteahhitlik hizmetleri ve gelirleri de destekleyici bir rol oynayacak"

TURİZMDE ARTIŞ OLACAK

Turizmde önemli bir toparlanmanın olduğunu kaydeden Şimşek, "Bu toparlanmanın devam edeceği anlaşılıyor. Turist sayısı açısından 2014’ü yakaladıktan sonra iş gelirleri toparlamaya dönecek. Büyümeye buradan da bir artış gelecek" dedi.

BÜYÜME DEVAM EDECEK

"Ekonomide en kötüsünün geride kaldığını, yılın ilk çeyreğinde gereken adımları attıktan ve istihdam ile büyümeyi artırmayı hedefledikten sonra söylemiştim. Beklediğimiz iyi sonuçları da aldık" diyen Şimşek şöyle devam etti:

Ama bunların yan etkileri de oldu. Cari açık daha yükseldi. Enflasyon oldukça yüksek seyretti. Bütçe açığı da, reel ekonomi destekleri nedeniyle bir miktar büyüdü. Bu yıl güveni bozacak ilave şoklar olmayacağı kanaatindeyim. Suriye olayları kısmen sükûnet devresine girdi. FETÖ kalkışması gibi ilave bir şok olasılığını da düşük buluyorum. Bu çerçevede büyümemiz devam eder. Ama bu seneki kadar yüksek olmayabilir. 2017’ye oranla bütçede bir miktar iyileşme olabilir. Enflasyonda iyileşme aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla başlar.