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Ekonomi TESK Başkanından sigortasız araç uyarısı Sayıları artacak
OTOMOTİV

TESK Başkanı'ndan sigortasız araç uyarısı: Sayıları artacak

Zorunlu trafik sigortasın her ay yüzde 2,25 zamlanacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bunun trafikteki sigortasız araç sayısını artıracağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
2022 Trafik sigortası zammı ne kadar? Zorunlu trafik sigortası ne kadar?
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olmasının trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olacağını kaydetti. Palandöken, yazılı açıklamasında, trafikteki 25 milyon aracın 5 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunmadığını bildirdi.

  • Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışların halihazırda birçok vatandaşı etkilediğine dikkati çeken Palandöken, sigorta şirketlerine de zorunlu trafik sigortasında her ay yüzde 2,25 zam yapma yetkisi verildiğini belirtti.

"İNDİRİM BEKLERKEN ZAM"

Palandöken, "Zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından muzdarip" değerlendirmesini yaptı.

TRAFİKTE TEHLİKE

Bu ay itibariyle en düşük trafik sigortası ücretinin 1263 lira olacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Bu durum sigortasız araç sayısıyla birlikte trafikteki tehlikeyi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu araçların ek olarak zaten akaryakıt, MTV, bakım, muayene, çeşitli ölçüm ücretleri gibi birçok daha masrafı var. Bu masraflar da zorlarken, araç sahipleri zorunlu olan bir sigortayı bile yaptırmaya çekinir hale gelecektir."

Araç sahipleri dikkat: Araç sigortasında aylık artış oranı yükseldi
FOTOĞRAF 11
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Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme geldi. <br><br>
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu<br>(SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi.
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Söz konusu artış şubat ayından bu yana yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu. Yeni oran, mayıs ayından itibaren geçerli olacak. <br><br>
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10042017 tarihli ve 20171 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (202210) yayımlandığı bildirildi.<br><br>
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Genelgeye göre, 612022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.<br><br>
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31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di.
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Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı.
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1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı.
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Son düzenlemeyle yüzde aylık artış yüzde 2.25 oldu. <br><br>
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Araç sahipleri dikkat: Araç sigortasında aylık artış oranı yükseldi
Zorunlu Trafik Sigortası aylık prim artışına düzenleme geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay arttırma yetkisi verdi. Peki, 2022 trafik sigortası ne kadar?30 günlük sigorta primi kaç TL?
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