2116 çeşit bitki ıslah edildi

Böylece tescili edilen tarla ve bitki çeşidi sayısı toplamda 2 bin 116’yı buldu. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) çalışmaları hakkında bilgi veren Yumaklı, “Yeni çeşitlerimiz çiftçilerin verim ve kalite beklentilerini karşılayacak niteliktedir” dedi. Bakan Yumaklı, çiftçiye en kaliteli üretim materyalinin ulaştırılması ve tüketicilere güvenli gıda temininin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

YÜKSEK VERİMLİ TÜRLER

Bir çeşidin elde edilmesinin klasik ıslah metotlarıyla tarla bitkilerinde 10-15 yıl, bahçe bitkilerinde ise 15-20 yıl sürdüğüne dikkat çeken Yumaklı, tarla bitkileri alanında yaklaşık 100 farklı türde ıslah çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı. Yumaklı, tarla bitkileri ıslahı konusunda “Yürütülen ıslah faaliyetleri kapsamında 2025 yılı çeşitlerinin de tescil olması ile halihazırda 1048 çeşit milli çeşit listemizde yerini aldı” diye konuştu.

HEDEF HASILATI ARTIRMAK

Bahçe bitkilerinde ise 107 türde 1068 çeşidin tescil edildiğini belirten Yumaklı, “Araştırma enstitülerimizde yapılan ıslah çalışmaları ile yerli, yüksek verimli ve kaliteli anaç çeşitleri ıslah edilerek ürün kayıpları en aza indirilerek tarımsal hasılanın artması hedeflenmektedir” dedi.

Rodos otu ve yem bezelyesi var

Bu yıl tescil ettirilerek tarıma kazandırılan çeşitler arasında arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, ayçiçeği, çörekotu, ketencik, kinoa, kuru bezelye, mavi ayrık, mürdümük, nohut, pamuk, patates, Rodos otu, tritikale, tütün, yem bezelyesi, yer fıstığı, yulaf, zerdeçal türleri bulunuyor. Ayrıca Türkiye’de yıllık 1,3 milyon ton sertifikalı tohumluk üretiminin yaklaşık 350 bin tonu TAGEM tarafından geliştiriliyor.







