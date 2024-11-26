24 sektörden 300 firma MÜSİAD EXPO’da

Bu yıl 20’nci kez kapılarını açan Uluslararası MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı için konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 88 farklı ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul’da bir araya geleceğini vurguladı. Asmalı, MÜSİAD EXPO ile bu yıl 1 milyar dolarlık ticari iş birliği hacminin hedeflendiğini belirtti.





18 BİN METREKARELİK ALANIN TÜMÜNÜ KULLANACAĞIZ

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, EXPO’nun her geçen fuar dönemi uluslararası özelliğini artırarak ilerlediğini belirterek, özellikle bu yıl resmî olarak uluslararası fuar ünvanın alındığını ifade etti. MÜSİAD EXPO’nun artık Uluslararası MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı olarak anılacağını dile getiren Mahmut Asmalı, 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağı fuarda; çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmelerin düzenleneceğini söyledi. Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah bu dönem fuarımıza; İran, Gürcistan, Azerbaycan, Venezuela, Almanya, Hollanda, Avustralya, Malezya, Arnavutluk, Hindistan, Belarus, Çin, KKTC, ABD ve Özbekistan millî katılım sağlayan ülkeler olacak. Bunun yanı sıra 18 bin metrekarelik fuar alanının tümünü kullanacağız.”





88 ÜLKEDEN 500 ALIM HEYETİ GELİYOR

Asmalı, “88 ülkeden gelecek olan 500’ün üzerindeki yabancı alım heyetleri ile fuardaki misafirler B2B görüşmeler gerçekleştirecekler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından da önemli misafirler fuara katılım sağlayacaklar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere fuarımıza birçok bakanımızın katılımına sahne olacak. Bunun yanı sıra, yurt dışından diplomatlar, büyükelçiler, başkonsolos ve bakanların da fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz” diye konuştu. Mahmut Asmalı, burada önemli hususlardan birinin B2B etkinlikler ile kurulacak olan iş birliği ve ticari hacmin olduğuna dikkat çekerek, “Bu sene gelecek olan alım heyetleri ve B2B görüşmelerinin sonucunda en az 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİ KONUMUNDAYIZ

MÜSİAD EXPO’da yer alacak olan nitelikli alım heyetlerinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sözlerine şöyle devam etti: “Fuar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede nitelikli alım heyetlerinin oluşmasında ürün ve hizmet odaklı bir anlayış sürdürülüyor. Üyelerimizden gelen talepleri de değerlendirerek, farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımızı doğrudan muhatapları ile bir araya getireceğiz. MÜSİAD EXPO’da düzenlenecek B2B görüşmelerde de iş bağlantılarını bir adım öteye taşıyarak fuar verimini artıracağız. Türkiye,

bölgesel ve küresel ticaretin merkezi konumunda.”





Mahmut Asmalı

MÜSİAD VADİSİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

MÜSİAD’ın yapmış olduğu faaliyetleri ve projeleri yöneten derneğin profesyonel birimleri, MÜSİAD EXPO 2024’te kurulacak olan MÜSİAD Vadisi’nde yer alacak. MÜSİAD’ın markalarının da içinde yer alacağı vadide, önemli çalışmalar ziyaretçi ve katılımcılara sergilenecek. MÜSİAD INVEST (Yatırım ve Destek Ofisi), MÜSİAD Ticaret Ofisi (MTO), MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, Genç MÜSİAD, MÜSİAD Kadın ve MÜSİAD TV gibi oluşumların yer alacağı vadide birçok proje tanıtılacak. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı’nın yer alacağı alan için konuşan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken, heyecanlı olduklarını dile getirdi.





76 MİLYON LİRA DESTEK

Özeken, şunları söyledi: “2016 yılında büyük hedeflerle kurulan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, teşkilatlarımızın ve üyelerimizin desteği ile sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmekte. Sandığımız bugün itibarıyla; 46 ayrı şubemizden 229 üyemize, toplam 76 milyon TL destek sağladı. Bu desteğin yüzde 88’lik kısmı karz şeklinde kullandırılırken, geri tahsil oranımız yüzde 100’e seyrediyor. Sandığımızın hızlı bir şekilde büyümesinin diğer bir göstergesi de sadece 2024 yılı içerisinde 59 üyemizin 38 milyon TL’lik destek almış olmasıdır. Yaptığımız finansal simülasyonlarda 2025 sonunda bu nakit akış trafiği ile sağlanan toplam desteğin 200 milyon TL’yi aşacağını öngörüyoruz. Organizasyonda, önceki fuarlarımızdan farklı

olarak, bir de hat ve antika eşya sergimiz olacak.”





Muhammet Ali Özeken

YERLİ YABANCI BİR ARADA

MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek ise, EXPO’nun yerli ve yabancı birçok yatırımcıyı bir araya getireceğine değindi. Kısakürek, şöyle konuştu: “MÜSİAD INVEST hem yatırım talebi oluşturmak hem de bu yatırım taleplerini yönetmek üzerine MÜSİAD’ımız çatısı altında kurulmuş bir markadır. Bu kapsamda MÜSİAD EXPO’ya gelecek yerli ve yabancı yatırım heyetlerini potansiyel hedef şirketlerimizle buluşturarak Türkiye için yatırım ekosistemine katma değer sağlamayı hedeflemektedir. MÜSİAD EXPO bizim için kıymetli olup özellikle gelecek yatırımcı heyetlerini yatırım arayan şirketlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bununla beraber Türkiye yatırım ekosistemine katkı sunmayı planlıyoruz.”

KISA SÜREDE ÇOK İŞ YAPTIK

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek MÜSİAD Ticaret Ofisi Networking programları MÜSİAD Ticaret Ofisi koordinasyonunda gerçekleşecek. MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere, MÜSİAD EXPO 2024’te MTO’nun hedeflerini şöyle anlattı: “MÜSİAD Ticaret Ofisi Komisyonu olarak; üyelerimizi bir araya getirmek suretiyle iletişimlerini artırarak ticari ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede 25 adet fiziki ortamda gerçekleştirmiş olduğumuz “3T NETWORKİNG” (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) programlarının yanında, sektör kurullarıyla “Tedarikçi Buluşmaları” düzenlemiş olup 3.000’e yakın üyemizin birbirleriyle temasta olmalarını sağladık. Bu buluşmalar ve networking toplantıları ile ticari fırsatlardan yararlanılması, teşviklerin sağlanması ve ticari istihbari nitelikteki bilgilerin paylaşılması amacıyla üyelerimizin birbirleri arasında ticaret geliştirmelerine hasıl olduk.”





Meryem İlbahar

Kadın girişimcilere de fırsat sunuyor

MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar da, MÜSİAD EXPO 2024’e dair şu ifadelere yer verdi: “MÜSİAD EXPO, kadın girişimcilerimizin dünya çapında yeni iş bağlantıları kurmasına, markalarını tanıtmalarına ve global pazarlarda söz sahibi olmalarına olanak tanıyor. Bu yıl 20’nci kez düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO, kadın girişimciler için de önemli bir fırsat sunuyor. MÜSİAD EXPO, sadece iş dünyasında kadınların güçlenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel ticaretin kapılarını aralayan bir buluşma noktası haline geliyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak daha fazla temsil edilmesini sağlamak için MÜSİAD Kadın olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz.







