5 Nisan altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Çeyrek ve gram altın kaç liradan satılıyor? Nisan ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Nisan 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi 05 Nisan 2021, 07:50 Son Güncelleme: 05 Nisan 2021, 07:55 Yeni Şafak