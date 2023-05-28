5 yılda 484 millet bahçesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018’deki seçim kampanyasında geliştirilen ve yapımı vaat edilen millet bahçelerinin sayısı 500’e yaklaştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraatlarının başında gelen millet bahçelerinin sayısı zamanla çoğaldı.

Millet bahçelerinin yapım sürecine ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ildeki millet bahçelerinin sayısının 484’e ulaştığını söyledi.

17’Sİ İSTANBUL’DA

Kurum, “81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul’umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor. Siz de bu hafta sonunu millet bahçelerimizde sevdiklerinizle geçirebilirsiniz” dedi. 484 millet bahçesinin bulundukları il ve ilçelerde toplam 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdığına dikkat çeken Bakan Kurum, Siz de bu hafta sonunu millet bahçelerimizde sevdiklerinizle geçirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN ARTTI

Millet bahçeleri sayesinde İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırıldığına vurgu yapan Kurum, millet bahçeleriyle yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanları ve biyolojik gölet ile İstanbullulara keyifli vakit geçirme imkânı sunulduğunu ifade etti. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 285 bin metre alan üzerine kurulan Pendik Millet Bahçesi’ni örnek gösteren Kurum, şunları söyledi: “Yeşil alan demek, temiz nefes almak demek. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Şehrin merkezindeki bu tip yeşil alanlar inanın ki çok hoş. Yeşil alanlar gerçekten bizim için çok önemli. Temiz hava, güneş, çimenler insanı rahatlatıyor. Kahvaltıya, yürüyüşe geliyoruz. Hafta içi yorgunluğunu atmak için büyük nimet.”

İLKİ KASIM 2018’DE AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan Millet Bahçeleri projeleri arasındaki ilk 5 Millet Bahçesi’nin açılışı 17 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Başakşehir (360 bin metrekare), Kayaşehir (350 bin metrekare), Hoşdere (142 bin metrekare), Çırpıcı (460 bin metrekare), ve Baruthane (60 bin metrekare) Millet Bahçelerinin açılışlarının 18 ildeki 33 millet bahçesini peş peşe hizmete alındı. Ülke genelinde, cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçeleri sayesinde 2028 yılına kadar 200 milyon metrekare yeşil alana ulaşma hedefi var.

EN BÜYÜĞÜ ATATÜRK HAVALİMANI’NDA

Türkiye’de son beş yılda kurulan millet bahçelerinin en büyüğü İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi. İlk etabı 6 Mayıs’ta açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; yaklaşık 2 milyon metrekare alana kuruluyor. Tamamlandığında yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile burası dünyanın beşinci, Türkiye’nin ise en büyük şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabında 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.







