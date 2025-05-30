ABD ve S. Arabistan için e-ihracat desteği

Yeni destekle dijital pazaryeri tanıtım ile ilgili yurt dışı pazaryerinden alınan tıklama başına ödeme, görüntüleme reklamı ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ait giderler karşılanacak. Yine e-ihracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti desteği, depo kira desteği, yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler desteği ve pazaryeri komisyon gideri gibi başlıklarda yer alıyor.

Yararlanıcıların destekten faydalanabilmesi için desteğe konu ürünün üretim sürecinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’de gerçekleştirilmesi veya Marka ve TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki markalara ait bir ürün olması, aynı zamanda Türkiye’ye ait üretim yeri bilgisi aranacak. Pazaryerinin Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması şartı da aranacak.