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ABD ve S. Arabistan için e-ihracat desteği

ABD ve S. Arabistan için e-ihracat desteği

Nazife Bardak
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ticaret Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'a yönelik yapılan e-ihracatta ‘pazaryeri komisyon gideri’ konusunda destek sağlayacak.

Yeni destekle dijital pazaryeri tanıtım ile ilgili yurt dışı pazaryerinden alınan tıklama başına ödeme, görüntüleme reklamı ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ait giderler karşılanacak. Yine e-ihracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti desteği, depo kira desteği, yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler desteği ve pazaryeri komisyon gideri gibi başlıklarda yer alıyor.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Yararlanıcıların destekten faydalanabilmesi için desteğe konu ürünün üretim sürecinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’de gerçekleştirilmesi veya Marka ve TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki markalara ait bir ürün olması, aynı zamanda Türkiye’ye ait üretim yeri bilgisi aranacak. Pazaryerinin Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması şartı da aranacak.



#İhracat
#Ticaret
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