Ekonomide gurur tablosu: İhracatta tüm zamanların rekoru

"Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Nisan ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 7,8 artarak 20,8 milyar dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 86,1 milyar dolar olmuştur. 2025 Nisan ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 6,9 milyar dolar artarak 264,9 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 Nisan ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 32,9 milyar dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 120,7 milyar dolar olmuştur. 2025 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 milyar dolar artarak 351,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2025 Nisan ayında yüzde 22,3 oranında artarak 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 34,6 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,3 milyar dolar gerileyerek 86,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."