Yüzlerce motosiklet ve araba otoparkta çürüyor!

Kozan’da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.

Araçların eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.

Milli servet araç ve motosikletler yediemin deposunda çürüyor.

Kozan’da yediemin otoparkında bulunan yaklaşık 800 motosiklet ve yüzlerce araba yıllardır alınmadığı için adeta hurdaya döndü. Milli servet olan araçlar, yıllardır ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

OYNAT 00:00 İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden! İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...



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Arabaların genelde eksikleri giderilerek yediemin otoparkından çıkarıldığı belirtilirken, motosiklet sahiplerinin bunu yapmadığı için yüzlerce motosikletin yıllardır otoparkta olduğu belirtildi.



Piyasa değeri milyonları bulan araçlar yıllardır milli emlak tarafından satışa çıkarılarak ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

10 YILDIR BEKLİYOR

Yediemin işletmecisi Burak Can Barış, neredeyse 10 yıldır bekleyen motosikletler olduğunu ifade ederek, “Burada arabalar geç de olsa çıkıyor, ama 10 yıldır yatan motosikletler var. Normalde çekildikten 6 ay sonra milli emlak tarafından satılması lazım. Yaklaşık 800 motosiklet var. Bunların çıkıp kullanılması yasak ama silah fabrikasına hurda fabrikasına satılması lazım. Özellikle motosikletten şikayetçiyiz bir çözüm bulunsa iyi olur” diye konuştu.