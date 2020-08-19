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Ekonomi Yüzlerce motosiklet ve araba otoparkta çürüyor
OTOMOTİV

Adana Kozan'daki yediemin otoparkında yüzlerce motosiklet ve araba çürümeye terk edildi

Yüzlerce motosiklet ve araba otoparkta çürüyor!

Haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen otomobil ve motosikletler uzun yıllardır alınmamasından kaynaklı çürümeye terk edilmiş durumda. Bu otoparklardan biri ise Adana Kozan'da bulunuyor. Yediemin otoparkında bulunan yaklaşık 800 motosiklet ve yüzlerce araba yıllardır alınmadığı için adeta hurdaya döndü.

Haber Merkezi İHA
Milli servet araç ve motosikletler yediemin deposunda çürüyor.
Milli servet araç ve motosikletler yediemin deposunda çürüyor.

Kozan’da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.

Araçların eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.

Milli servet araç ve motosikletler yediemin deposunda çürüyor.

Kozan’da yediemin otoparkında bulunan yaklaşık 800 motosiklet ve yüzlerce araba yıllardır alınmadığı için adeta hurdaya döndü. Milli servet olan araçlar, yıllardır ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

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Arabaların genelde eksikleri giderilerek yediemin otoparkından çıkarıldığı belirtilirken, motosiklet sahiplerinin bunu yapmadığı için yüzlerce motosikletin yıllardır otoparkta olduğu belirtildi.

  • Piyasa değeri milyonları bulan araçlar yıllardır milli emlak tarafından satışa çıkarılarak ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

10 YILDIR BEKLİYOR

Yediemin işletmecisi Burak Can Barış, neredeyse 10 yıldır bekleyen motosikletler olduğunu ifade ederek, “Burada arabalar geç de olsa çıkıyor, ama 10 yıldır yatan motosikletler var. Normalde çekildikten 6 ay sonra milli emlak tarafından satılması lazım. Yaklaşık 800 motosiklet var. Bunların çıkıp kullanılması yasak ama silah fabrikasına hurda fabrikasına satılması lazım. Özellikle motosikletten şikayetçiyiz bir çözüm bulunsa iyi olur” diye konuştu.

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