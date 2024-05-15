EPDK'nin Kurul kararına göre, bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.
EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.