Altın fiyatları 14 Ağustos! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı düne göre 5 lira yükseldi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,7 liradan tamamladı. gram altın dün günü 456,8 liradan kapatmıştı. Bugün kapanışta çeyrek altın 748 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 64 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,7 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 64 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,7 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da altın türlerinin kapanış fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: