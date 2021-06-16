Ekonomi Altında gözler bu akşamki faiz kararında Gramı 10 TL birden yükselebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında gözler bu akşamki faiz kararında: Gramı 10 TL birden yükselebilir

Son günlerde peş peşe yaşadığı düşüşler ile gram tarafında 510 lira seviyelerine kadar gerileyen altında gözler bu akşama ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararında. Düğün sezonun açılması ile birlikte altına talebin olduğunu dile getiren Kapalıçarşı esnafı FED kararı sonrasında altın fiyatının 520 liraya kadar yükselebileceğini ifade ediyor.

Haber Merkezi İHA
Altında gözler FEDin açıklayacağı faiz kararında: Gramı 10 TL birden yükselebilir
Foto/arşiv

Altın yatırımcılarının açıklanacak olan FED faiz kararı toplantısına odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararı sonrasında gözler piyasalara çevrildi.

Şu sıralar gram altın fiyatı 510 seviyelerinde işlem görürken, karar sonrası ise ibrenin yukarı yönlü olması öngörülüyor.

Kapalıçarşı esnafı ise düğün sezonun açılması ile birlikte altına talebin olduğunu ve bugün FED kararı yarın ise Merkez Bankası’nın kararı sonrasında altın fiyatının 520 civarını gelebileceğini söylüyor.

FAİZ KARARI SONRASI 520 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Düğün sezonun açıldığı için işlerde artış olduğunu ifade eden Kapalı Çarşı esnafı Rıdvan Lebit, “İlerleyen günlerde daha artış olacaktır. Yatırım amaçlı şu anda altın daha çok tercih ediliyor. Takı amacı ise gram altına daha çok rağbet var. Güncel gram altın fiyatı 510 TL, çeyrek altın 827 TL, yarım altın, bin 653 TL, tam altın ise 3 bin 320 TL’den işlem görüyor. ABD’nin FED kararı sonrası altında ibrenin yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Karar sonrası ise altın 520 TL bandına gelebilir. Yarın ki Merkez Bankası’nın faiz kararı da etkili olacaktır’ diyerek sözlerini tamamladı.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor
EKONOMİ
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

Altın fiyatlarında hareketlilik
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Azerbaycanda

Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da
Gramı 10 TLbirden yükselebilir

Gramı 10 TL
birden yükselebilir

​Altında gözler bu akşamki faiz kararında.
Rakip Hollandadan

Rakip Hollanda'dan

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

​Sinovac randevuları MHRS'den yeniden verilmeye başlandı.

En çok satışlarını artıran ve kazandıran şirket oldu

Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamayı duyurdu.

​Ticaret Bakanı Muş: 1 ton kokain ele geçirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.