Altın fiyatlarında hareketlilik Son dönemde fiyatlarındaki artışla bu yönde yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşların gün içerisinde araştırma konusu haline gelen sarı metal, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarına devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı düne göre yükselişe geçti.

Haber Merkezi 16 Haziran 2021, 08:18 Son Güncelleme: 16 Haziran 2021, 08:28 Yeni Şafak