Anzer Balı sağımı tamamlandı, sıra tahlile geldi

Bu yıl kilosu bin TL olarak açıklanan ve imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer balının sağımı gerçekleştirildi. İlk etapta rekoltesi geçtiğimiz yıla nazaran az görünen Anzer balının bu yılki rekoltesi ise balın tahlilden gelmesiyle belli olacak.

2 yıl üzerine bu yıl ilk kez bala zam yapıldığını ve vatandaşın alım gücünü kolaylaştırmak istediklerini dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “2019-2020 sezonu bal sağımımız yapıldı. Devam edenler vardır tabi ama genel itibariyle bal sağımını tamamladık. Ballarımızı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Bölümü’ne göndereceğiz. Köyümüzde bu yıl ortalama 2 bin 800 arı kovanı vardı. Rekolteye baktığımızda önceki yıllara oranla şuanda düşük. Anzer balı üretimi bu yıl biraz düşük oldu. 2 yıl önce Anzer Balı’nın fiyatına herhangi bir zam yapmadık. Şimdi yüzde 6 civarında bir zam yapmış olduk. Geçtiğimiz yıl 940 lira olan 1 kilogram Anzer Balı’nın fiyatı bu yıl bin TL olacaktır. Ülkemizdeki ekonomik gidişatın da bir etkisini düşünerek vatandaşın alım gücünü kolaylaştırmak adına Anzer Balı fiyatını pek fazla arttırmadık” ifadelerini kullandı.

KİLOSU 1000 TL

Anzer’in florasının çok zengin olmasından dolayı balında kaliteli olduğunu dile getiren Deniz, “Gerçek ve doğal ballar faydalıdır. Gerçekten flora bakımından çok zengin bir bölgeye sahibiz. Bölgede floranın çok zengin olması kaliteli ballarında üretilmesine sebep olmaktadır. Anzer’in buradaki özelliği ise yaylamız bin 850 rakımdan başlayarak 2 bin 500 metreye kadar ulaşan rakım olduğu için balımız sadece otsu bitkilerden üretilmektedir. Yani yaylamız doğal bir bitki florasına sahip, endemik türlere sahip. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bin 800 rakımdan aşağıya baktığımızda ağaç bakımından bitkilerin çoğalması bizim Anzer Balı’nı diğer ballardan ayırıyor” dedi.

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Anzer balı alırken kooperatiften onaylı ve mühürlü olması gerektiğinin altını çizen Deniz, “Bizim bal olarak 3 ambalajımız bulunmakta. Bir kilogramlık bin TL, yarım kiloluk bal 500 TL, 250 gramlık bal ise 275 TL olarak 2019-2020 sezonunda fiyatlarımız belirlendi” şeklinde konuştu.

Anzer balı alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaların olduğunu ifade eden Deniz, "Bal değerli olduğu için piyasada Anzer balı olarak satılan çokça çeşit bal bulunuyor. Bu nedenle tüketicilerin Anzer balı alırken dikkat etmesi gerektiği önemli noktalar var. Gerçek bir Anzer balı tüketmek isteyen herkes, bal kavanozunun üzerinde kooperatifin bandının olmasına dikkat etmeli. Kavanozların üzerinde güvenlik bandının yanı sıra, mühür ve üretildiği sezon da yer alıyor. Gerçek bal satın almak isteyen tüketiciler Anzer Balı alırken özellikle mühürlü, etiketli ve güvenlik şeridi olan kavanozlara dikkat etmeli" diye konuştu.

FOTOĞRAF 14 Rize'de karakovan bal yetiştiriciliği geleneği yaşatılıyor. İçleri oyulup bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükler, ormanlık alandaki ağaç dallarına yerleştiriliyor. Yaklaşık 6 ay kadar müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayında açılarak, balları sağılıyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler karşılanamıyor. Baba mesleği olan kara kovan bal üretimi yapan Mustafa Memoğlu (70), üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği karakovan balcılığının gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi. Memoğlu, Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir... İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır. Boş kütüğü ağacın doruğuna koyarız arı gelir balını üretir. Bu bizde değişmez bir kültürdür dedi. Bal üretiminde çok fazla hile olabileceğini söyleyen Memoğlu, Baldan anlayan insan karakovan balının farklılığını fark eder, fenni kovanlarla arasındaki lezzet farkını bilir... Fenni kovanlarda arının üretim yapabilmesi için birçok katkı maddesi kullanılabiliyor, dışarıdan müdahaleler yapılabiliyor... Balın en doğal halinin olduğu karakovanlarda ise sabırla üretimin tamamlanması bekleniyor. Bizde şimdi sağıma başladık. Kilosunu 600 liradan satışa sunacağız... Kovanların hepsini henüz açmadık ama gördüğümüz kadarıyla güzel ve verimli bir sezon olmuş. Yoğun sipariş var. Siparişleri üretimimiz karşılayamayacak diye konuştu. Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Rize'de insan eli değmeden ve katkı maddesi kullanılmadan imal edilen karakovan bal üretimi geleneği sürdürülüyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor. Ballar büyük talep görüyor.

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FOTOĞRAF 7 Ereğli'ye bağlı Beyören Mahallesi'nde yaşayanlar, her yıl nisan ayından itibaren Beyören Dağı bölgesindeki arazide domalan mantarı arıyor. Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre sakinleri, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor. Beyören sakinlerinden Ufuk Özdemir, Şevket Duran ve Osman Aldemir de arazide adım adım ilerleyerek, altın arar gibi domalan mantarı aradı. Kilosu 40- 80 liradan satılan mantarın kendileri için altın değerinde olduğunu belirten Ufuk Özdemir, ''Dolaman, bizim için altın değerindedir. Dağda organik olarak yetişiyor. Bizler de bu mevsimde çıkıp, topluyoruz... Mahallemizden çoluk çocuk herkes bu bölgelerde domalan mantarı toplar. Biz kilosunu 40 ile 50 liraya ihracatçı firmalara satıyoruz.. Onlar da 80 liraya özellikle Arap ülkelerine ihraç ediyor. Bazı ilaçlarda da kullanıldığını öğrendik'' diye konuştu. Tadının kırmızı et lezzetinde olduğunu belirten Özdemir, ''Lezzetli olduğu için çok fazla rağbet görüyor. Bol proteinli ve sağlık açısından da birçok faydasının olduğunu biliyoruz dedi. Ufuk Özdemir, günlük 5 ile 15 kilo arasında mantar topladığını da dile getirdi. Domalan mantarı kilosu 80 liradan satılıyor Konya'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor.

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FOTOĞRAF 10 Tokat’ta, ilkbaharla birlikte lokantalarda özel ocaklarda pişirilerek servis edilmeye başlayan Tokat Kebabı, lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakırken, fiyatıyla da adeta cep yakıyor. Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle coğrafi işaret tescili alınan ve dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsakların şişlere takılarak iki tarafında ateş yanan fırında pişiriliyor. LEZZETİ KUYRUK YAĞINDAN GELİYOR: Baba mesleği kebapçılığı 24 yıldır yapan Ümit Koçer, Tokat kebabına lezzeti veren kuyruk yağının şişin en üzerine takıldığını daha sonra şişe parçalar halinde kesilmiş kuzu eti, ince kesilmiş patates ile patlıcanın sıra ile takıldığını söyledi. . Başka bir şişe ise domates, biber ile sarımsak takılarak kebap ocağının ortasında bulunan yatay demire şişlerin asıldığını belirten Koçer, kebabın özel ocakta iki tarafında yanan odun ateşi ile yaklaşık 20-25 dakikada pişirilerek servis yapıldığını kaydetti. Tokat kebabı geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 180 liradan 240 liraya, porsiyonu ise 45 liradan 60 liraya yükseldi. Kebapçılar et ve sebzeye gelen zammın yanı sıra personel ve girdi maliyetleri nedeniyle zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, kebap fiyatları lokantalara göre kilogram fiyat 220 ile 240 lira arasında değişiyor. Kebap ustası Koçer, bir porsiyon kebabın bir buçuk şişten oluştuğunu yaklaşık 250 gram et kullanıldığını, bir kilo kebapta ise 6 şişe bir kilogram et takıldığını kaydetti. Tokat kebabı sezonun henüz başlamadığını ifade eden Koçer, “Tokat’ta kebabı sezonu yerli sebzesinin çıktığı Haziran ayında başlar. Fiyatlarda bu sene et ve sebzenin pahalı olması nedeniyle fiyatlarda artış olacak. Kilosu 220 ile 240 arası değişecek” diye konuştu. Yemesi cesaret istiyor, kilosu 240, porsiyonu 60 lira Tokat kebabının kilogram fiyatı 180 liradan 240 liraya, porsiyonu ise 45 liradan 60 liraya yükseldi.

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