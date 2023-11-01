Aselsan’ın 9 aylık cirosu geçen yıla oranla yüzde 81 büyüdü

ASELSAN’dan dokuz aylık finansal sonuçlarla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin brüt kârı yüzde 75 artarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 74 artış gösterdi. ASELSAN'ın net kârı ise yüzde 72 oranında artarak 9,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2023 yılının ilk dokuz ayında kârlı büyümemizi sürdürürken aldığımız işlerin toplamıyla tarihimizin en büyük bakiye sipariş tutarı olan 10,8 milyar dolara ulaştık. Başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere paydaşlarımızla imzaladığımız yeni sözleşmelerle Türkiye Yüzyılına emin adımlarla girdik. 2023 yılının ilk dokuz ayında güvenlik güçlerimize sahada yeni yetenekler kazandıracak olan bazı milli sistemlerimizi ilk kez vitrine çıkardık. Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı DERİNGÖZ'ü Mavi Vatanımız için geliştirdik. Milli mühendislik gücümüz ile geliştirdiğimiz ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı sürüsü de Mersin’de yapılan testlerde hedef gemiyi etkisiz hale getirerek günümüz insansız sistemlerinde de yeni bir çağ açtı” dedi.

"Yeni rotalara açılacağız"