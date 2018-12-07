Asgaride kısır döngüyü kıralım

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının ev sahipliğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk üstlendi. Açılış konuşmasını yapan Selçuk, “2019 yılında da işçi ve işverenler başta olmak üzere daha güçlü bir ekonomik görünüme ulaşacağımıza inanıyorum. 2019'da en önemil önceliklerden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücret önemli bir sosyal politika aracı. Demokratik ortamda hakları koruyan bir sonuç çıkacaktır. Asgari ücret halen net 1603 liradır. Vergi dilimi düşüşünü önledik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret istihdama, yatırıma, rekabete tüm ülke ekonomisine yön verecek. Komisyon boyunca çalışanların ve devletimizin hassasiyetlerimizin gözetileceğine inanıyorum. Son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum” dedi.

TÜRK-İŞ'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ ENFLASYON

Asgari ücretlinin her ay artan enflasyona karşı eksik ücret aldığını hatırlatan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, kırmızı çizgilerinin enflasyon olduğunu söyledi. Bu kez işçiden fedakarlık istenmemesi gerektiğine dikkat çeken Irgat, “Komisyon çalışmalarında belirleyici olan, hükümetin yaklaşımıdır. Geçmiş kararlara bakıldığında, hükümetin ağırlıklı olarak işveren kesimiyle birlikte tutum aldığı görülmektedir. İşçi kesimi olarak, alınan kararlara katılım sağlanacak bir noktaya ulaşamadık. Beklentimiz şimdiye kadar asgari ücret belirlemelerinde sürdürülen kısır döngüyü kıracak bir yaklaşımın gösterilmesidir” şeklinde konuştu.

TİSK ÖNCELİĞİ VERGİ DİLİMLERİ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini beklediklerini belirtti. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun da göz önüne alınması gerektiğine dikkat çeken Koç şöyle konuştu: “İşverenler olarak hedeflerimiz hızla değişen ve gelişen dünyada, Türkiye'nin değişime ayak uydurmasını ve küresel yarışta verimliliğini arttırıp rekabet gücünün korunmasını sağlamak. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücret de bu hedefin bir parçası. Asgari ücret, çalışanların geçim ücretini değil, çalışanlara ödenebilecek en alt limiti ifade eden bir göstergedir. Bu doğrultuda belirlenecek ücrette ülkenin ekonomik durumu ve işletmelere olan etkisi göz önünde bulundurulmalı. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler çalışanlarımızı da aynı yönde etkileyecektir. İşsizlik sigortası işveren yapının 2019'da alınmamasını da talep ediyoruz.”

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