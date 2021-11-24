AssisTT 3. kez 'Harika İş Yeri' unvanını aldı

Müşteri deneyim şirketi AssisTT, Great Place To Work® Enstitüsü tarafından global standartlarda gerçekleştirilen değerlendirmeler ve analizler sonucunda pozitif çalışan deneyimi ve yüksek güven kültürüne sahip ‘harika iş yeri’ kriterlerini sağlayarak “Great Place To Work” sertifikasını 3.kez almaya hak kazandı. Çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve İnsan Kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkat çeken AssisTT, çalışanlarını merkeze koyarak aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla bir kez daha tescilledi.

“Çalışanlarımıza mutlu deneyimler yaşatmayı amaçlıyoruz”

AssisTT’in üçüncü kez “Great Place to Work” sertifikası almaya hak kazanmasını değerlendiren AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “Hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir şirketiz. Bu çerçevede çalışan mutluluğunu da stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapıyor, sektörde öncü aksiyonlar alıyoruz. Kurum kültürümüzün doğal bir sonucu olarak çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Great Place to Work sertifikasını bir kez daha ve geçen seneye göre 9 puan artış gösteren bir memnuniyet skoruyla almak, aldığımız aksiyonların çalışma arkadaşlarımız tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesi. Bu nedenle bizim için çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Bu gururu bir kez daha bizlere yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkürler ediyorum.” dedi.

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“Çalışan deneyimini iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz”

AssisTT olarak çalışan odaklı yönetim anlayışıyla iş süreçlerini tasarladıklarını belirten Saran, şunları kaydetti: “Harika bir iş yeri olmanın, uzun soluklu bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden çalışma arkadaşlarımızla uzun soluklu bağ kurmak ve çalışan mutluluğunu sağlamak için sürdürülebilir aksiyonlar almayı son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızın deneyimlerini iyileştirmek için çalışan yaşam döngüsünü uçtan uca ele alıyor, AssisTTliler’i karar aşamalarına dahil ederek iyileştirme alanlarını belirliyor ve süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Yapılan araştırma ve anket çalışmaları çağrı merkezi çalışanlarının aslında ne kadar zor bir iş yaptıklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz de bu bilinç ve stratejimiz paralelinde şirketimizin vitrini olan çalışma arkadaşlarımız için, güven duygusunun hakim olduğu, yaptıkları işte anlam bulabildikleri, bağlılıkla ve mutlu bir şekilde çalışabildikleri bir çalışma kültürü oluşturmak adına tutarlı adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

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Great Place to Work® Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor.

AssisTT Hakkkında

Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom şirketi olarak kurulan AssisTT; satış-pazarlama, yüz yüze hizmet, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi alanlarında çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunmaktadır. Türkiye genelinde 14 bini aşan çalışanıyla hizmet veren AssisTT, telekomünikasyon sektöründeki 15 yıla yaklaşan tecrübesinin yanı sıra, sektörlere özel teknolojik çözümleriyle müşterilerine katma değer yaratarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.