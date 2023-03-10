ATO 100’üncü yılında üyelerini deprem bölgesi İçin “Ay Yıldız” altında dayanışma için buluşturdu

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 100’üncü yılında deprem felaketinin yıkıma uğrattığı bölgeye 100+ kalıcı konut kazandırmak amacıyla başlattığı ve adını Türk Bayrağı’nın ay-yıldızından alan “Ayın Yıldızıyım Ya Sen” temalı bağış çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. ATO üyelerinin çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Baran, “Ahilik geleneğinin devamı, ticaretin asırlık çınarı Odamız, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimiz ve birliğimizi sonsuza kadar sürdürmek hedefiyle Ayın Yıldızıyım Ya Sen temalı bağış çağrısına katkı sağlayan üyeleriyle Başkentimizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en anlamlı örneklerinden birini sergiliyor. Başkentimizin dayanışmasıyla depremde yıkıma uğrayan 11 ilimizin kısa sürede daha da güçlenerek ayağa kalkmasına katkı sağlayacağız” dedi.