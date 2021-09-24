Ekonomi Avrupa otomobil pazarında yüzde 18lik daralma
OTOMOTİV

Avrupa otomobil pazarında yüzde 18'lik daralma

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 18,1 azaldı ve toplam 724 bin 710 adet seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi İHA
Avrupa otomobil pazarında yüzde 18lik daralma
Foto/arşiv

AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9, otomobil pazarı yüzde 18,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi.

Otomobil pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 18,1 azaldı ve toplam 724 bin 710 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ağustos ayında ise Avrupa otomobil pazarı 884 bin 525 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 5,7 azalış gösterdi ve 125 bin 19 adede ulaştı. 2020 Ağustos ayında 132 bin 537 adet satış gerçekleşmişti.
Otomotiv pazarı ise 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8, otomobil pazarı yüzde 12,7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 27,4 arttı. Otomotiv pazarında 9 milyon 799 bin 899 adet satış gerçekleşti.

Otomobil pazarı Ocak-Ağustos döneminde, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 12,7 arttı. Bu dönemde toplam 8 milyon 188 bin 886 adet satış gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 27,4 arttı ve 1 milyon 358 bin 313 adede yükseldi. 2020 yılında ise 1 milyon 66 bin 523 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 23,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 28 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında da yine 6. ülke olarak yer aldı.

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