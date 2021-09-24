Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı

Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

Bloomberg News’in haberine göre, açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.

Merkez bankası, yasa dışı kripto para ticareti faaliyetlerine son verme ve yurt dışındaki kripto para borsalarını ülkedeki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesini yasaklama taahhüdünde bulundu.

Bitcoin'de yüzde 4.5, Ethereum'da yüzde 8 düşüş

Haber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 8 geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5’ten fazla düştü.

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Çin daha önce de kripto paralarla ilgili sert tedbirler devreye almış, kripto para madenciliği yasaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşı

Çin kripto paralara olumlu bakmayan tek ülke değil. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz" diye konuşmuştu.

EKONOMİ Piyasanın sicili kabarık