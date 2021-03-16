Avrupa Türkiye tatili için gün sayıyor: Erken rezervasyonlar patladı

Geçen yıl salgın anlamında Güvenli Turizm Sertifikasyonu ile başarılı bir sınav veren sektörde, Rusya'nın ardından Avrupa pazarından olumlu sinyaller gelmeye başladı. Alman turistlerinin erken rezervasyonlarında Türkiye başı çekerken, İngiltere pazarı da ivme kazandı. Havaların ısınması ve aşılanma çalışmalarının artmasıyla rezervasyonların daha da hareketlenmesi öngörülüyor.

"Rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, her ne kadar turist sayında bekleneni yakalamasalar da salgına rağmen 2020'nin iyi geçtiğini söyledi. Aynı zamanda Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı da olan İşler, zamanında atılan adımlar ve desteklemelerle Kovid-19 sürecinde sektörün ayakta kaldığını ifade etti.

GÜNDEM Yabancıların gözünden Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Türkiye'nin, salgın sürecini İspanya ve Yunanistan'a göre çok iyi yönettiğine işaret eden İşler, bunun avantajının bu yılda devam edeceğini vurguladı.

OYNAT 02:20 Yabancı turistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: O benim kahramanım, o benim Erdo'm Beyoğlu Belediyesi, yabancı turistlerle gerçekleştirilen röportajda 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Beyoğlu'nu gezen yabancı turistlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sorduk. Birbirinden güzel cevaplar aldık. Merak edenler videoya...' notunu düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdıklarını söyleyen turistler, 'Aslında o benim kahramanım, o benim Erdo'm', 'Bence bir lider olarak güçlü bir karaktere sahip', 'O harika bir iş çıkarıyor, her yer çok güzel, insanlar güzel', 'Onun liderlik tarzını seviyorum' dedi. Yabancı turistler 'Ülkenizdeki insanlar onun hakkında ne düşünüyor?' sorusuna ise, 'Keşke bizim başkanımız olsaydı', 'Eğer benim başkanım onun gibi olsaydı Nijerya harika bir ülke olurdu', 'Ülkemde o çok ünlü, onu seviyorlar' yanıtlarını verdi. BiP'te paylaş

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"Turizm sektörünün yüzünü güldürdü"

İspanya'daki bir turizm ve seyahat dergisinde yayınlanan raporlara göre, Alman pazarında yapılan seyahat rezervasyonlarının liderinin yaklaşık yüzde 24'lük payla Türkiye olduğunu dile getiren İşler, "Türkiye'ye karşı ciddi bir talep var. Bunun en büyük nedeni koronavirüs sürecini iyi yönetmemiz ve Güvenli Turizm Sertifikası. Yeni sezon için Avrupa'dan gelen erken rezervasyonlar, salgın nedeniyle 2020'de beklediğini bulamayan turizm sektörünün yüzünü güldürdü." dedi.

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Aşılanmayla insanlara güven geldiğini ve virüsle nasıl savaşılacağının artık daha iyi anlaşıldığını belirten İşler, bu yıl daha fazla turistin geleceğinin aşikar olduğunu ifade etti.

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"Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizmi Geliştirme Ajansı'nın yoğun çaba sarf ettiğini aktaran İşler, şunları kaydetti: "Avrupa'daki birçok insan evine kapalı kaldı. Güneş görmek istiyor artık. Aşının da vermiş olduğu güvenle insanlar tatil yapmaya hevesli. Rusya, Türkiye'ye uçuşlar konusunda bir yasak getirmediğini açıkladı. Mayıs ayının ortasında da İngiltere pazarında ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Ondan sonra da Avrupa'daki talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var."

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"Kötü günler geride kaldı"

Yıl sonunda 30 milyon turisti yakalamak istediklerini belirten İşler, gün geçtikçe gelen olumlu haberle sektörün yüzünün güldüğünü söyledi. Sektör olarak yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ettiklerine değinen İşler, "Bu sene 2020'den çok daha güzel geçecek. Kötü günlerin geride kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu.