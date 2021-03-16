Ekonomi Avrupa Türkiye tatili için gün sayıyor Erken rezervasyonlar patladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa Türkiye tatili için gün sayıyor: Erken rezervasyonlar patladı

Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, aşılanma çalışmalarıyla birlikte umutlar da arttı. Koronavirüs salgınından alınan tedbirlerle en az etkilenen Türkiye'ye erken rezervasyonlar da başladı. TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Aşının da vermiş olduğu güvenle insanlar tatil yapmaya hevesli. Rusya, Türkiye'ye uçuşlar konusunda bir yasak getirmediğini açıkladı. Mayıs ayının ortasında da İngiltere pazarında ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Ondan sonra da Avrupa'daki talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Geçen yıl salgın anlamında Güvenli Turizm Sertifikasyonu ile başarılı bir sınav veren sektörde, Rusya'nın ardından Avrupa pazarından olumlu sinyaller gelmeye başladı. Alman turistlerinin erken rezervasyonlarında Türkiye başı çekerken, İngiltere pazarı da ivme kazandı. Havaların ısınması ve aşılanma çalışmalarının artmasıyla rezervasyonların daha da hareketlenmesi öngörülüyor.

"Rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, her ne kadar turist sayında bekleneni yakalamasalar da salgına rağmen 2020'nin iyi geçtiğini söyledi. Aynı zamanda Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı da olan İşler, zamanında atılan adımlar ve desteklemelerle Kovid-19 sürecinde sektörün ayakta kaldığını ifade etti.

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  • Türkiye'nin, salgın sürecini İspanya ve Yunanistan'a göre çok iyi yönettiğine işaret eden İşler, bunun avantajının bu yılda devam edeceğini vurguladı.

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"Turizm sektörünün yüzünü güldürdü"

İspanya'daki bir turizm ve seyahat dergisinde yayınlanan raporlara göre, Alman pazarında yapılan seyahat rezervasyonlarının liderinin yaklaşık yüzde 24'lük payla Türkiye olduğunu dile getiren İşler, "Türkiye'ye karşı ciddi bir talep var. Bunun en büyük nedeni koronavirüs sürecini iyi yönetmemiz ve Güvenli Turizm Sertifikası. Yeni sezon için Avrupa'dan gelen erken rezervasyonlar, salgın nedeniyle 2020'de beklediğini bulamayan turizm sektörünün yüzünü güldürdü." dedi.

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  • Aşılanmayla insanlara güven geldiğini ve virüsle nasıl savaşılacağının artık daha iyi anlaşıldığını belirten İşler, bu yıl daha fazla turistin geleceğinin aşikar olduğunu ifade etti.

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"Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizmi Geliştirme Ajansı'nın yoğun çaba sarf ettiğini aktaran İşler, şunları kaydetti: "Avrupa'daki birçok insan evine kapalı kaldı. Güneş görmek istiyor artık. Aşının da vermiş olduğu güvenle insanlar tatil yapmaya hevesli. Rusya, Türkiye'ye uçuşlar konusunda bir yasak getirmediğini açıkladı. Mayıs ayının ortasında da İngiltere pazarında ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Ondan sonra da Avrupa'daki talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var."

"Kötü günler geride kaldı"

Yıl sonunda 30 milyon turisti yakalamak istediklerini belirten İşler, gün geçtikçe gelen olumlu haberle sektörün yüzünün güldüğünü söyledi. Sektör olarak yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ettiklerine değinen İşler, "Bu sene 2020'den çok daha güzel geçecek. Kötü günlerin geride kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

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