Erken açarsak sezonu kaybederiz

Erken gevşemenin neden olabileceği yeni bir pik dalgası Türkiye’nin önemli döviz girdisi turizme ilişkin planları boşa çıkarabileceği belirtiliyor. Kovid-19 salgınında ikinci pikle yaşanan 30 binli vaka sayısı tedbirlerle 9 bin düzeyine çekilirken tedbirlerde esnemeye geçilmesiyle yeni bir dalgalanma beklentisi kamuoyunda hakim. Bu yükselişin de turizm sezonun açılacağı nisan-mayıs aylarına denk geleceği, bundan da turizm sektörünün ciddi derecede etkileneceğine vurgu yapılıyor.

KORONAVİRÜS Biraz daha sabredelim

BEKLENİN YÜZDE 65 UZAĞINDA KALDI

2020 yılında pandemi ile mücadelede başarılara imza atan Türkiye, sezonun ilerleyen aylarında vaka sayılarının kontrol altına alınması ve ‘güvenli turizm’ sertifikası gibi formüllerle yine tercih edilen ülkeler arasına girdi. Ancak, bu bile sektördeki kaybı telafi etmeye yetmedi. Salgının etkisiyle turizm geliri 2020’de önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolara geriledi. Bunun ise 9 milyar 998 milyon 320 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

KORONAVİRÜS Bu da erken normalleşme

Bu yıl salgının turizm üzerindeki etkisini ‘V çıkışı’ ile atlatmayı planlayan Türkiye’nin turizm hedefi yüzde 100’lük büyüme ile 31 milyonluk turist ve 23,5 milyar dolar turizm geliri olarak öngörüldü. Ancak kısıtlamalar kaldırılır, tedbirler gevşetilirse salgının yeniden kontrolden çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Duyarsız vatandaşların da tedbirlere uymaması halinde turizm sezonun açılacağı nisan-mayıs aylarında yeniden kapanmanın gündeme gelebileceğine vurgu yapılıyor. Böyle bir durumun da geçen yılın etkisini üzerinden atamayan turizm sektörüne ciddi ikinci bir darbe olacağı belirtiliyor. Gevşemenin bir ay gibi ötelenmesi halinde Türkiye’nin turizm sezonuna sağlıklı bir start verebileceği ve planladığı turist ve gelir hedefine hedefe ulaşabileceğine dikkat çekiliyor.

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