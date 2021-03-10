Yabancıların gözünden Cumhurbaşkanı Erdoğan

Beyoğlu Belediyesi, Türkiye’yi gezmeye gelen yabancı turistlere mikrofon uzattı. Onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyıp tanımadıklarını ve Erdoğan hakkında ne düşündüklerini sordu.

Sorulara cevap veren turistler, genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popüler ve güçlü karaktere sahip bir lider olduğunu, Müslümanların kendisini “kahraman” olarak gördüğünü ifade etti. İşte o cevaplardan bazıları;

O popüler bir adam. Güçlü bir karaktere sahip, arkasında durduğu prensipler var ve bunlar Müslüman ülkeleri de ilgilendiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar Türkiye ve Müslüman ülkeler için işe yarıyor

Arkadaşlarımın söylediğine göre artık başörtüsüyle eğitim alınabiliyormuş, şu an mümkün ama önceden bu mümkün değildi. Bu çok olumlu bir değişim.

REKLAM

Aslında o benim kahramanım, o benim Erdo'm. Eğer benim başkanım gibi olsaydı, Nijerya harika bir ülke olurdu.

Erdoğan Müslümanların kahramanı İnsanlar ona değer veriyor Pakistan’da da öyle