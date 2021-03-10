Yabancıların gözünden Cumhurbaşkanı Erdoğan

Beyoğlu Belediyesi, yabancı turistlerle gerçekleştirdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıyıp tanımadıklarını ve onun hakkında ne düşündüklerini sordu. Turistler sorulara, "Erdoğan Müslümanların kahramanı", "Attığı adımlar Türkiye ve Müslüman ülkeler için işe yarıyor", "Arkadaşlarımın söylediğine göre artık başörtüsüyle eğitim alınabiliyormuş, bu çok olumlu bir değişim" yanıtlarını verdi.
Beyoğlu Belediyesi, Türkiye’yi gezmeye gelen yabancı turistlere mikrofon uzattı. Onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyıp tanımadıklarını ve Erdoğan hakkında ne düşündüklerini sordu.
Sorulara cevap veren turistler, genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popüler ve güçlü karaktere sahip bir lider olduğunu, Müslümanların kendisini “kahraman” olarak gördüğünü ifade etti. İşte o cevaplardan bazıları;
O popüler bir adam. Güçlü bir karaktere sahip, arkasında durduğu prensipler var ve bunlar Müslüman ülkeleri de ilgilendiriyor.
Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar Türkiye ve Müslüman ülkeler için işe yarıyor
Arkadaşlarımın söylediğine göre artık başörtüsüyle eğitim alınabiliyormuş, şu an mümkün ama önceden bu mümkün değildi. Bu çok olumlu bir değişim.
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Aslında o benim kahramanım, o benim Erdo'm. Eğer benim başkanım gibi olsaydı, Nijerya harika bir ülke olurdu.
Erdoğan Müslümanların kahramanı İnsanlar ona değer veriyor Pakistan’da da öyle