Gündem Yabancıların gözünden Cumhurbaşkanı Erdoğan
POLİTİKA

Yabancıların gözünden Cumhurbaşkanı Erdoğan

Beyoğlu Belediyesi, yabancı turistlerle gerçekleştirdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıyıp tanımadıklarını ve onun hakkında ne düşündüklerini sordu. Turistler sorulara, "Erdoğan Müslümanların kahramanı", "Attığı adımlar Türkiye ve Müslüman ülkeler için işe yarıyor", "Arkadaşlarımın söylediğine göre artık başörtüsüyle eğitim alınabiliyormuş, bu çok olumlu bir değişim" yanıtlarını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sudan'da sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.
Sudan'da sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Beyoğlu Belediyesi, Türkiye’yi gezmeye gelen yabancı turistlere mikrofon uzattı. Onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyıp tanımadıklarını ve Erdoğan hakkında ne düşündüklerini sordu.

Sorulara cevap veren turistler, genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popüler ve güçlü karaktere sahip bir lider olduğunu, Müslümanların kendisini “kahraman” olarak gördüğünü ifade etti. İşte o cevaplardan bazıları;

O popüler bir adam. Güçlü bir karaktere sahip, arkasında durduğu prensipler var ve bunlar Müslüman ülkeleri de ilgilendiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar Türkiye ve Müslüman ülkeler için işe yarıyor

Arkadaşlarımın söylediğine göre artık başörtüsüyle eğitim alınabiliyormuş, şu an mümkün ama önceden bu mümkün değildi. Bu çok olumlu bir değişim.

Aslında o benim kahramanım, o benim Erdo'm. Eğer benim başkanım gibi olsaydı, Nijerya harika bir ülke olurdu.

Erdoğan Müslümanların kahramanı İnsanlar ona değer veriyor Pakistan’da da öyle

Yabancı turistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: O benim kahramanım, o benim Erdo'm
OYNAT 02:20
Yabancı turistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: O benim kahramanım, o benim Erdo'm
Beyoğlu Belediyesi, yabancı turistlerle gerçekleştirilen röportajda 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Beyoğlu'nu gezen yabancı turistlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sorduk. Birbirinden güzel cevaplar aldık. Merak edenler videoya...' notunu düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdıklarını söyleyen turistler, 'Aslında o benim kahramanım, o benim Erdo'm', 'Bence bir lider olarak güçlü bir karaktere sahip', 'O harika bir iş çıkarıyor, her yer çok güzel, insanlar güzel', 'Onun liderlik tarzını seviyorum' dedi. Yabancı turistler 'Ülkenizdeki insanlar onun hakkında ne düşünüyor?' sorusuna ise, 'Keşke bizim başkanımız olsaydı', 'Eğer benim başkanım onun gibi olsaydı Nijerya harika bir ülke olurdu', 'Ülkemde o çok ünlü, onu seviyorlar' yanıtlarını verdi.
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