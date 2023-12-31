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Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektrik fiyatları artacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi. Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesi yönetimi için yaklaşık 21 bin kişinin bugün sahada olduğunu belirten Bayraktar, "Büyük bir özveri ile çalışmaları yürüten arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

11:35 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 11:52 - 31/12/2023 Pazar
AA

Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün Silivri’de doğal gaz depolarımızı yerinde inceledik. Bu akşam Gabar’a gidiyoruz, Gabar’da petrol üretimimizin yapıldığı kuyularda çalışanlarımızla sondaj faaliyetlerinin başında olacağız. Büyük bir özveri ile çalışmaları yürüten arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik, doğal gaz, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor, herhangi bir fiyat artışı olmadı. Bizler de önümüzdeki yılda elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz"


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#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#doğal gaz
#elektrik
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