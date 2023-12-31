Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektrik fiyatları artacak mı?

ÖTV'siz otomobil fiyatları ne kadar, kaç para? ÖTV indiriminden kimler faydalanabilir? 2024 ÖTV üst limiti ne kadar oldu? Sıfır otomobil almak isteyen engelliler için ÖTV'siz otomobil limiti Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayımlanan karara göre engelliler için ÖTV muafiyetli otomobil limiti yüzde 58,46 artarak 1 milyon 4 bin TL'den, 1 milyon 591 bin 200 TL'ye çıkarıldı. Yeni limit 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Peki, Sıfır engelli otomobil fiyatları ne kadar, kaç para olacak? ÖTV indirimli engelli araç fiyatları ne kadar? ÖTV limiti ne kadar oldu, kimler faydalanabilir, şartları neler? ÖTV indirimli engelli araç fiyatları nasıl hesaplanır? Son dakika Ayrıntılar haberimizde...