Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektrik fiyatları artacak mı?

Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Dün Silivri’de doğal gaz depolarımızı yerinde inceledik. Bu akşam Gabar’a gidiyoruz, Gabar’da petrol üretimimizin yapıldığı kuyularda çalışanlarımızla sondaj faaliyetlerinin başında olacağız. Büyük bir özveri ile çalışmaları yürüten arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik, doğal gaz, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor, herhangi bir fiyat artışı olmadı. Bizler de önümüzdeki yılda elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz"
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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40 dakika önce