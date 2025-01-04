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Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji vurgusu: Türkiye farklı bir lige çıkıyor

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji vurgusu: Türkiye farklı bir lige çıkıyor

18:494/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
AA
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Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız olması durumunda ekonomisinin daha güçlü, sanayisinin daha rekabetçi olacağını söyledi.
Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız olması durumunda ekonomisinin daha güçlü, sanayisinin daha rekabetçi olacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu söyledi. AK Parti iktidarlarında hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız yapmak olduğunu belirten Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ile Akkuyu Nükleer Santrali'ne vurgu yaptı. Bugün o sahanın dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Artık Akkuyu'yla nükleerde Türkiye farklı bir lige çıkıyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
, enerjide bağımsızlık vurgusu yaparak Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali ile farklı bir lige çıkacağını söyledi.
Bayraktar, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen
AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi
'nde yaptığı konuşmada, 22 yıllık iktidarında
AK Parti
'nin büyük devrimlere imza attığını ve 2002'den bugüne enerji alanında ülkeyi 3 kat büyüttüğünü söyledi.

Enerjide bağımsızlık vurgusu

Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Bayraktar, AK Parti döneminde enerji üretiminde yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktardı.

Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu ve AK Parti iktidarlarında hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız yapmak olduğunu belirterek, "Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü, sanayisi daha rekabetçi olacak. Bütün politikalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında ortaya koyduğu kazanımlara da değinen Bayraktar, "22 yılda çok şükür nüfusumuzun yüzde 85'ine doğal gazı getirir hale geldik." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğal gaz araması yaptığına dikkati çekerek, bu çabaların netice verdiğini, 2020'de
Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi
nin Karadeniz'de yapıldığını, Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğunu kaydetti.

Türkiye 2028'de tüm hanelerde kendi gazını kullanacak

Karadeniz sahasında günde 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığının altını çizen Bayraktar, "
3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geldik. Ama çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. 2028'e geldiğimizde konutlarımızın neredeyse tamamının ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz.
" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Şırnak Gabar'da yaptıklarını, günde 70 bin varilin üzerinde petrol üretir hale gelindiğini anımsattı.

Türkiye'nin sismik ve sondaj gemileriyle sadece ülkede değil, artık uzak coğrafyalarda da arama yaptığına işaret eden Bayraktar, "
Somali'de bugün petrol arıyoruz. Herkesin büyük bir dikkatle takip ettiği, ilgiyle izlediği bir çalışma. Allah'ın izniyle oradan bir netice aldığımızda bu hem Türkiye için hem de özellikle Somali halkı için gerçek anlamda farklı bir dünya açacak hepimize.
" dedi.

"Türkiye farklı bir lige çıkıyor"

Bayraktar,
Akkuyu Nükleer Santrali'
nin de yine
AK Parti
iktidarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:
"
2010'da Türkiye Cumhuriyeti'yle Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla Akkuyu'nun temelini attık. Akkuyu'nun hukuki çerçevesini oluşturduk ve 2016'da sahada çalışmalar başladı. 2018'de ilk beton döküldü. Bugün o saha dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. 30 binin üzerinde kardeşimiz, bunların bir kısmı bizim Rusya'ya eğitime gönderdiğimiz genç kardeşlerimiz, orada büyük bir istihdam oluşuyor ve de artık Akkuyu'yla nükleerde Türkiye farklı bir lige çıkıyor.
"
Türkiye'nin sadece
Somali
'de değil yakın coğrafyada da
Suriye
'nin de istikrara kavuşmasında büyük bir rol oynayacağına da değinen Bayraktar, kısa zaman önce Türkiye'den bir ekibin Şam'da olduğunu ve orada Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.
Bayraktar ayrıca, enerji maliyetlerini, ödenen
elektrik
ve
doğal gaz
faturaları
nı düşürmenin en temel görevlerini olduğunu belirterek, "
Bu anlamda yaptığımız destekler devam edecek. Vatandaşlarımızın dünyada değişen fiyatlardan en az şekilde etkilenmesini istiyoruz. Şu anda hanelerde ödediğimiz elektrik, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını devlet olarak biz destekliyoruz. Buna devam edeceğiz.
" ifadelerini kullandı.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir ile parti üyeleri, delegeler ve davetliler de katıldı.



#Nükleer Enerji
#AK Parti
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Alparslan Bayraktar
#Akkuyu

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