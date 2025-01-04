Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji vurgusu: Türkiye farklı bir lige çıkıyor

Somali'de bugün petrol arıyoruz. Herkesin büyük bir dikkatle takip ettiği, ilgiyle izlediği bir çalışma. Allah'ın izniyle oradan bir netice aldığımızda bu hem Türkiye için hem de özellikle Somali halkı için gerçek anlamda farklı bir dünya açacak hepimize.