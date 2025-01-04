Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji vurgusu: Türkiye farklı bir lige çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu söyledi. AK Parti iktidarlarında hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız yapmak olduğunu belirten Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ile Akkuyu Nükleer Santrali'ne vurgu yaptı. Bugün o sahanın dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Artık Akkuyu'yla nükleerde Türkiye farklı bir lige çıkıyor." dedi.
Enerjide bağımsızlık vurgusu
Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Bayraktar, AK Parti döneminde enerji üretiminde yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktardı.
Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu ve AK Parti iktidarlarında hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız yapmak olduğunu belirterek, "Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü, sanayisi daha rekabetçi olacak. Bütün politikalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi
Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında ortaya koyduğu kazanımlara da değinen Bayraktar, "22 yılda çok şükür nüfusumuzun yüzde 85'ine doğal gazı getirir hale geldik." diye konuştu.
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Bayraktar, 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Şırnak Gabar'da yaptıklarını, günde 70 bin varilin üzerinde petrol üretir hale gelindiğini anımsattı.
"Türkiye farklı bir lige çıkıyor"
Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir ile parti üyeleri, delegeler ve davetliler de katıldı.