Dış ticarete 33 milyarlık destek müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'ün hem dış ticarette hem cari işlemler hesabında dengelenme ve istikrar dönemi olduğunu belirtti. Bakanlık olarak bütçelerinin yaklaşık yüzde 60'ını ihracatçılara destekte kullandıklarını ifade eden Bolat, "2025'te ise 33 milyar liralık destek bütçemiz olacak" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin aylık mal ihracatında son 12 ayın 7'sinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirterek, "2024 yılı, mal ve hizmetler dış ticaretinde ve cari işlemler hesabında dengelenme ve istikrar dönemi olmuştur" dedi. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı"nda konuştu. Küresel ekonomisindeki sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye'nin üretmeye, istihdam sağlamaya, ürünlerini ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ettiğini dile getiren Bolat, "Bu kapsamda OECD ülkeleri, AB ve dünya ekonomilerine kıyasla ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını memnuniyetle görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
BÜTÇEMİZİN %60'INI AYIRDIK
İhracata verilen diğer desteklerden de bahseden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçemizin yaklaşık yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek vermek üzere kullanıyoruz. 2024 yılı için başlangıçta 21,3 milyar lira olarak belirlenen destek miktarına Cumhurbaşkanımızın katkısıyla 3,4 milyar lira eklendi ve destek bütçemiz olarak 24,7 milyar lirayı mal ve hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunduk. 2025'te inşallah 33 milyar liralık destek bütçemiz olacaktır" değerlendirmesini yaptı. Bolat, bugüne kadar yurt dışı müteahhitlik sektörünün 137 ülkede 536 milyar doları aşan 12 bin 462 proje; teknik müşavirlik sektörünün ise 138 ülkede 3,5 milyar doları aşan 2 bin 993 proje üstlendiğini bildirdi.
BÜYÜMEYE 1,9 PUANLIK KATKI
Bakan Bolat, 2024'ün ilk 9 ayı itibarıyla Türkiye'nin milli gelirinin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, ocak-eylül dönemindeki yüzde 3,2'lik büyümeye net mal ve hizmetler ihracatının katkısının 1,9 puan olduğunu söyledi. Bolat, büyümenin yarısından fazlasının net mal ve hizmetler ihracatından geldiğini dile getirdi.
CARİ DENGEDE İSTİKRAR YILI
Cari işlemler dengesinde 5 ay üst üste fazla verdiklerini anlatan Bolat, "2024 yılı, mal ve hizmetler dış ticaretinde ve cari işlemler hesabında dengelenme ve istikrar dönemi olmuştur" açıklamasında bulundu. Türk sanayisinin kaliteli ürünlerinin dünya pazarında aranan, beğenilen ve istenilen ürünler olmayı başardığını aktaran Bakan Bolat, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının yüzde 41 olduğunu söyledi. Ömer Bolat, "180 ülkeye bu yıl 6 milyar 750 milyon dolar ihracat yapmayı başaran savunma sanayii ürünleri, Türk sanayisinin kalitesinin ve teknolojisinin adeta simgesi olmuştur" yorumunu yaptı.
Suriye ile üst düzey ilişkiler kurulacak
Bolat, geçen yıl Maldivler ile tercihli ticaret anlaşması imzaladıklarını, Filistin ile imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasını genişletme müzakerelerini de tamamladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Komşumuz Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla yeni dönemde gerek ticaret gerek yatırım gerek yeniden imar konusunda büyük hamlenin içine gireceğiz. Yeni dönemde gerek serbest ticaret anlaşmamız gerekse gümrük rejimleri olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Suriyeli yetkililerle birlikte çalışarak yeni dönemde Suriye ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız."
280 milyar dolara kenetlendik
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçen yılı rekabetçilikte yaşadıkları zorluklar, bölgedeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen rekorla tamamladıklarını belirterek, "İhracatçılar olarak her zaman daha iyisini başarabileceğimizi biliyoruz. Şimdiden 2025 hedefimiz olan 280 milyar dolara kenetlenmiş durumdayız" dedi. İhracatın sadece açıklanacak olan rakamlardan ibaret olmadığını belirten Gültepe, "İhracat bir milletin, üretme, kalkınma, hayal etme ve hayallerini gerçekleştirme becerilerinin toplamıdır" diye konuştu. Gültepe, TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 58 ülkeye 135 heyet düzenlediklerini ifade ederek, "350’ye yakın fuara katıldık. Heyetlerimizde 35 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz heyetlerle dünyanın çevresini 14 kez dolaştık, firmalarımıza uzakları yakın kıldık" açıklamasını yaptı.