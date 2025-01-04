Dış ticarete 33 milyarlık destek müjdesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçen yılı rekabetçilikte yaşadıkları zorluklar, bölgedeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen rekorla tamamladıklarını belirterek, "İhracatçılar olarak her zaman daha iyisini başarabileceğimizi biliyoruz. Şimdiden 2025 hedefimiz olan 280 milyar dolara kenetlenmiş durumdayız" dedi. İhracatın sadece açıklanacak olan rakamlardan ibaret olmadığını belirten Gültepe, "İhracat bir milletin, üretme, kalkınma, hayal etme ve hayallerini gerçekleştirme becerilerinin toplamıdır" diye konuştu. Gültepe, TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 58 ülkeye 135 heyet düzenlediklerini ifade ederek, "350’ye yakın fuara katıldık. Heyetlerimizde 35 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz heyetlerle dünyanın çevresini 14 kez dolaştık, firmalarımıza uzakları yakın kıldık" açıklamasını yaptı.