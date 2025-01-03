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Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 1 milyon 453 bin 833 istihdama aracılık ettik

Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 1 milyon 453 bin 833 istihdama aracılık ettik

10:503/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2024 yılında 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın istihdam edildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama sağladıkları güçlü destekle iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olduklarını belirtti.


Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,
"İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız. 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var"
dedi.



#İŞKUR
#İstihdam
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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