Bakan Kacır'dan KOBİ'lere dev müjde: KOSGEB destek limiti 30 milyon liraya yükseltildi

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ’lerin büyümesini ve yatırımlarını desteklemeye yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı 2'nci dönem başvurularının başladığını belirten Kacır, "KOBİ’lerimizin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım daha attık. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programında destek üst limitini 30 milyon TL’ye yükselttik. Programın 2026 yılı 2'nci dönem başvurularını başlatıyoruz. 36 ay vadeli kredilerde, 30 milyon TL’ye kadar finansman, 20 puan finansman desteği. Kefalet imkanı. Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon TL’ye kadar, diğer sektörlerdeki projeleri ise 20 milyon TL’ye kadar destekliyoruz" dedi.