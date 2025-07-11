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Bakan Kacır'dan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na ilişkin paylaşım: Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz

Bakan Kacır'dan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na ilişkin paylaşım: Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz

20:4911/07/2025, Cuma
AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Türkiye'nin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız ile Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz."
ifadesini kullandı.

Program kapsamında Batman'ın potansiyelini zirveye taşıyacak yatırım alanlarını da belirlediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Siklon olefin kopolimeri (COC) üretimi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan atıklardan selüloz veya mikrobiyal gübre üretim tesisi, sıvı karbondioksit işleme tesisi ve medikal estetik ve sağlık yaşam kompleksi. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Dicle Kalkınma Ajansımız aracılığıyla hayata geçireceğimiz projelerle Batman'ın kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracağız. Şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, kültürel birikimi yatırımlarla harekete geçireceğiz."


#Batman
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
#Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı
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