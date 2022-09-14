Bakan Kurum herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Sosyal konut kiraya verilebilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın, TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Proje kapsamında birçok detayı anlatan Kurum, sosyal konutun kiraya verilip verilmeyeceği sorusuna ise konutların kiraya verilebileceğini belirtti.

705 BİN BAŞVURU

Sosyal Konut Projesine 705 bin Başvuru oldu. Başvuru sürekli artıyor. TC numaraları sonu 0 olanlar başvurabiliyor. Milletimiz Yüzyılın Konut Kampanyasını bekliyordu. Cumhurbaşkanımız milletin evinden paylaştı. Türkiye'den telefonlar yağdı. Milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Tüm dünya ülkelerinin sosyal bakış açısını kenara koyduğu günlerde müjde açıklanıyor ve tutara bakıldığında ciddi bir yatırım değeri gerekiyor.

"2 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

2 yıl içerisinde evleri teslim edeceklerini söyleyen Kurum, "Bu 2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşlarına yapacakları, hem de istihdam açısından ortaya koymuş olduğu hedef. 5 yıllık 500 bin sosyal konutu, 50 bin işyeri içerir bir proje açıklandı. 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin konut arsası ve 10 bin adet işyerlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. 31 Ekim'e kadar 3 sektörde vatandaşlarımız gelir durumuna göre hangisi uygunsa birine başvurabiliyorlar. Konut arsası ve işyeri arsası başvuru başlamadı. 10 Ekim-7 Kasım'da başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvurudur. Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sosyal konut kiraya verilebilir mi?

Sosyal konutun kiraya verilip, verilmeyeceği ile ilgili gelen soruya Bakan Kurum, vatandaşların evleri kiraya verebileceğini söyledi.