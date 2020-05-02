Bakan Selçuk'tan vatandaşa uyarı: Kişisel bilgilerinizi sakın paylaşmayın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere sunulan hizmetleri suistimal etmek suretiyle kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerininin kapatımasıyla, vatandaşların çoğu ücretsiz izne çıkarıldı. Mağdur olan çalışanlara ise ise Kısa Çalışma Ödeneği ile maaşının belli bir bölümü verilmeye başlandı. Ancak bu durum fırsatçıları da harekete geçirdi.
Fırsatçılara inanmayın
Konuyla ilgili uyarıda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere sunulan hizmetleri suistimal etmek suretiyle kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Özellikle siber dolandırıcıların Bakanlığımız ve İŞKUR’un adlarını ve logolarını taklit edebileceğini, sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bireylerin kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkat çeken Selçuk, “Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.
Sadece www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin” sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.