Bakan Varank'tan yatırım ve istihdam müjdesi: 23 bin kişi istihdam edilecek Bakan Varank'tan yatırım ve istihdam müjdesi: 23 bin kişi istihdam edilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekimde 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, bu yatırımlar hayata geçirildiğinde 23 bin 14 kişiye istihdam sağlanacağını öngördüklerini bildirdi.

Haber Merkezi 05 Aralık 2019, 10:56 Son Güncelleme: 05 Aralık 2019, 10:59 AA