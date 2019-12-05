Yatırım zamanı kaçırmayın

Büyüme performansı ile tüm küresel beklentileri yukarı yönlü yenileten Türkiye ekonomisi, dengelenme süreciyle de yeniden yatırımcının ilgi odağı oluyor. Türkiye'de önemli fırsatların kendini göstermeye başladığına dikkat çeken İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, ülkesindeki şirketlere, "Türkiye'ye yatırımın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı" çağrısında bulundu.

10 YILDA 40 MİLYAR DOLARLIK TİCARET YAPMAK MÜMKÜN

İtalya ve Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Manzini, söz konusu rakamın iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını belirterek, önümüzdeki 10 yılda bunun 40 milyar dolara çıkmamaması için bir neden olmadığını söyledi. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntıya rağmen hiçbir İtalyan iş insanının Türkiye’den çekilmediğine dikkat çeken Manzini, "Türkiye'ye son zamanlarda İtalyan yatırımlarında belki biraz aksama oldu, dibe vurduk ama yükselişe geçmeye başladık" dedi.

YENİ YILDAKİ BEKLENTİ OLUMLU

Livio Manzini

Livio Manzini, ayrıca İtalyan firmalarının Türkiye'deki üretimlerinin artarak devam ettiğini vurguladı. Yabancı yatırımcılar yanında ülkemizdeki yerli sermaye ve doğrudan yatırım yapmış firmalar da Türk ekonomisinin 2020 performansından umutlu. İş insanları özellikle son çeyrekteki performansının da etkisiyle yeni yıla önemli hedeflerle giriyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, bu sene Bosch olarak Türkiye'de iki haneli büyüme kaydedeceklerini belirtti. Young, 2019'da yatırımlarına devam ettiklerini, ihracatlarının da arttığını bildirdi. Ekonomide bu sene son çeyreğin daha iyi gittiğine dikkati çeken Young, "2020'de de başlangıcın olumlu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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BOSCH 4.0'I TÜRKİYE'DE TEST EDİYOR

Dünyada birçok ülkenin endüstri 4.0 üzerine çalışmaya başlamadığını hatırlatan Young, şunları kaydetti: "Avrupa'da Bosch olarak Almanya'dan sonra en önde gelen ülke Türkiye. Türk otomotiv yan sanayisiyle başlamak üzere hızlı ilerliyoruz. Bir gün tedarikçi, yan sanayiye, 'Endüstri 4.0 uyumlu değilseniz biz sizinle zor çalışırız, 1 sene zamanınız var, geçin.' diyecek. Biz o noktaya gelmeden proaktif olarak Türk sanayisini geçiriyoruz şu anda. Otomotiv yan sanayiyle başladık. Bunun için yeni bir tasarım merkezi kurduk. İlk önce Alman mühendislerimizle başladık ama biliyoruz ki bu yetkinliği Türkiye'de oluşturmamız gerekiyor. Tasarım merkezimizde bu konuyla alakalı her sene Türk mühendis istihdam sayımız artıyor."

Üretim yapmaya son sürat devam

İdil Yiğitbaşı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da ekonominin tekrar canlanmasını beklediklerini belirterek, "Son iki sene biraz daha zordu. Gelecekten biraz daha ümitliyiz, 2020'de biraz daha iyi olacak inşallah" dedi. Holding olarak önceden planlanmış yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl da planladıkları ve ihtiyaç duydukları yatırımları yapmaya devam edeceklerini aktaran Yiğitbaşı, "Büyüme rakamları da ekonominin olumlu gittiğinin göstergesi. Biz iş dünyası olarak olumlu düşünmek istiyoruz, onun için hep beraber daha iyi olsun diye gayret ediyoruz" diye konuştu.

En önemli pazar Rusya olacak

ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara da 2020'de birkaç yeni proje almayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye ekonomisinin 2020'de 2019'dan daha iyi olacağını vurgulayan Tara, "ENKA olarak yurt dışında birçok projemiz var. Rusya'da, Irak'ta projelerimiz var. Şu an projelerimiz iyi gidiyor. Rusya özelinde 2020'den daha ümitliyiz. Yeni projeler çıkacak diye bekliyoruz. Türk müteahhitler için yeni fırsatlar olacak" diye konuştu. Tara, Türkiye ile Rusya arasındaki yakın temasın Türk şirketleri için olumlu olduğuna işaret etti. Türk şirketlerinin uzun yıllardır Rusya'da iş yaptığını dile getiren Tara, "2014 yılında Rusya'daki ekonomik krizden sonra işler azalmıştı. Şu anda hem ilişkilerimiz iyi hem Rusya ekonomisi toparlandı. Dolayısıyla yine Türk müteahhitler için en önemli pazar Rusya olacak" ifadelerini kullandı.