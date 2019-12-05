Ekonomi Yatırım zamanı kaçırmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırım zamanı kaçırmayın

Türkiye ekonomisinin olumlu performansı, yatırımcıların iştahını kabartıyor. İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, “Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı” dedi. Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young da Türkiye pazarında çift haneli büyüme ve ihracatta artış beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Büyüme performansı ile tüm küresel beklentileri yukarı yönlü yenileten Türkiye ekonomisi, dengelenme süreciyle de yeniden yatırımcının ilgi odağı oluyor. Türkiye'de önemli fırsatların kendini göstermeye başladığına dikkat çeken İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, ülkesindeki şirketlere, "Türkiye'ye yatırımın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı" çağrısında bulundu.

10 YILDA 40 MİLYAR DOLARLIK TİCARET YAPMAK MÜMKÜN

İtalya ve Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Manzini, söz konusu rakamın iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını belirterek, önümüzdeki 10 yılda bunun 40 milyar dolara çıkmamaması için bir neden olmadığını söyledi. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntıya rağmen hiçbir İtalyan iş insanının Türkiye’den çekilmediğine dikkat çeken Manzini, "Türkiye'ye son zamanlarda İtalyan yatırımlarında belki biraz aksama oldu, dibe vurduk ama yükselişe geçmeye başladık" dedi.

YENİ YILDAKİ BEKLENTİ OLUMLU

Livio Manzini

Livio Manzini, ayrıca İtalyan firmalarının Türkiye'deki üretimlerinin artarak devam ettiğini vurguladı. Yabancı yatırımcılar yanında ülkemizdeki yerli sermaye ve doğrudan yatırım yapmış firmalar da Türk ekonomisinin 2020 performansından umutlu. İş insanları özellikle son çeyrekteki performansının da etkisiyle yeni yıla önemli hedeflerle giriyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, bu sene Bosch olarak Türkiye'de iki haneli büyüme kaydedeceklerini belirtti. Young, 2019'da yatırımlarına devam ettiklerini, ihracatlarının da arttığını bildirdi. Ekonomide bu sene son çeyreğin daha iyi gittiğine dikkati çeken Young, "2020'de de başlangıcın olumlu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

BOSCH 4.0'I TÜRKİYE'DE TEST EDİYOR

Dünyada birçok ülkenin endüstri 4.0 üzerine çalışmaya başlamadığını hatırlatan Young, şunları kaydetti: "Avrupa'da Bosch olarak Almanya'dan sonra en önde gelen ülke Türkiye. Türk otomotiv yan sanayisiyle başlamak üzere hızlı ilerliyoruz. Bir gün tedarikçi, yan sanayiye, 'Endüstri 4.0 uyumlu değilseniz biz sizinle zor çalışırız, 1 sene zamanınız var, geçin.' diyecek. Biz o noktaya gelmeden proaktif olarak Türk sanayisini geçiriyoruz şu anda. Otomotiv yan sanayiyle başladık. Bunun için yeni bir tasarım merkezi kurduk. İlk önce Alman mühendislerimizle başladık ama biliyoruz ki bu yetkinliği Türkiye'de oluşturmamız gerekiyor. Tasarım merkezimizde bu konuyla alakalı her sene Türk mühendis istihdam sayımız artıyor."

Üretim yapmaya son sürat devam

  • İdil Yiğitbaşı
  • Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da ekonominin tekrar canlanmasını beklediklerini belirterek, "Son iki sene biraz daha zordu. Gelecekten biraz daha ümitliyiz, 2020'de biraz daha iyi olacak inşallah" dedi. Holding olarak önceden planlanmış yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl da planladıkları ve ihtiyaç duydukları yatırımları yapmaya devam edeceklerini aktaran Yiğitbaşı, "Büyüme rakamları da ekonominin olumlu gittiğinin göstergesi. Biz iş dünyası olarak olumlu düşünmek istiyoruz, onun için hep beraber daha iyi olsun diye gayret ediyoruz" diye konuştu.

En önemli pazar Rusya olacak

  • ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara da 2020'de birkaç yeni proje almayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye ekonomisinin 2020'de 2019'dan daha iyi olacağını vurgulayan Tara, "ENKA olarak yurt dışında birçok projemiz var. Rusya'da, Irak'ta projelerimiz var. Şu an projelerimiz iyi gidiyor. Rusya özelinde 2020'den daha ümitliyiz. Yeni projeler çıkacak diye bekliyoruz. Türk müteahhitler için yeni fırsatlar olacak" diye konuştu. Tara, Türkiye ile Rusya arasındaki yakın temasın Türk şirketleri için olumlu olduğuna işaret etti. Türk şirketlerinin uzun yıllardır Rusya'da iş yaptığını dile getiren Tara, "2014 yılında Rusya'daki ekonomik krizden sonra işler azalmıştı. Şu anda hem ilişkilerimiz iyi hem Rusya ekonomisi toparlandı. Dolayısıyla yine Türk müteahhitler için en önemli pazar Rusya olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı
EKONOMİ
Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı
Terörün her türü tehdit

Terörün her türü tehdit

​NATO, YPG konusundaki ikiyüzlü tavrını devam ettirdi.
Kimyaları bozuldu

Kimyaları bozuldu

Hafter Terör Örgütü dün yeniden Trablusgarp'a saldırdı.
Bu kez Ceren!

Bu kez Ceren!

​20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde katledildi.
Şule'nin<br>katiline müebbet

Şule'nin
katiline müebbet

Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.
Bu ifadeyi <br>kullananları lanetliyorum

Bu ifadeyi
kullananları lanetliyorum

Erdoğan, İngiltere'de terörle ilgili net mesajlar verdi.
İyi Parti'nin<br>uçak yalanı

İyi Parti'nin
uçak yalanı

​Diyanet, Erbaş'ın tarifeli uçak biletini yayınladı.
Ve kış geldi

Ve kış geldi

Yurt genelinde başlayan kar İstanbul'un kapısına dayandı.

İşçiye filtre tehdidi

İşçiye filtre tehdidi

​İşçilere siyasileri aramaları konusunda baskı uygulanıyor.
Skandalda<br>yeni perde

Skandalda
yeni perde

​Almanya FETÖ ve PKK'lı teröristlere koruma statüsü verdi.
Fransa'da<br>hayat duracak

Fransa'da
hayat duracak

​Fransızlar bugün ülke çapında süresiz greve gidecek.
En çok<br>bankalar kar etti

En çok
bankalar kar etti

​Türk bankacılık sektörü, tarihin en yüksek karını ekim ayında gerçekleştirdi.
Tuzlaspor'dan <br>büyük sürpriz

Tuzlaspor'dan
büyük sürpriz

İkinci lig ekibi, Galatasaray deplasmanında avantajı kaptı.
Hastaneye <br>gitmek istemedi

Hastaneye
gitmek istemedi

​Başsavcılık'tan Selahattin Demirtaş açıklaması.
Trump <br>köşeye sıkışıyor

Trump
köşeye sıkışıyor

ABD'li anayasa uzmanlarından azil sürecine destek.
Tekrar görüşecekler

Tekrar görüşecekler

Macron, E3 ülkelerinin görüşme isteğini açıkladı.
5 terörist <br>Silopi'de teslim oldu

5 terörist
Silopi'de teslim oldu

TSK'nın kararlı operasyonları devam ediyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Gündem

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı Iğdır, Ağrı ve Van'da ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle bir çok TIR sürücüsü yolda kaldı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yollar kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kentte büyük paniğe neden oldu: Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz
Gündem

2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kentte büyük paniğe neden oldu: Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

Edirne'de kimliği belirsiz bir kişi önce yolda yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö.'nün yüzüne ardından da bindiği minibüste G.Y.'nin yüzene yakıcı sıvı atarak saldırıda bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edildi. Polisler her yerde saldırganı arıyor. Saldırının yaşandığı Ayşekadın semtinde oturan üniversitesi öğrencisi Aslıhan Cin, yaşanan olayın endişe verici olduğunu belirterek, "Bir hadsizin böyle bir devirde bize korku salması çok büyük bir acizlik. Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz. Umarım bir an önce bulunur." dedi.
Ataşehir'de patlama sesi sonrası yükselen alevler korkuttu: Ekipler olay yerinde küle dönen lüks araçla karşılaştı
Gündem

Ataşehir'de patlama sesi sonrası yükselen alevler korkuttu: Ekipler olay yerinde küle dönen lüks araçla karşılaştı

Ataşehir'de, patlama sesi üzerine ormanlık alandan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ormanlık alanda terk edilen lüks arazi aracının yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirledi. Yangına arazi şartları nedeniyle müdahalede zorlanan ekiplerin söndürdüğü araçta kimsenin olmadığı belirlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.