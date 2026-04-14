Bakan Yumaklı açıkladı: Kastamonu'ya 784 milyon liralık dev yatırım

09:3514/04/2026, Salı
Dev yatırım istihdam ve üretime güç katacak.
Kastamonu’da yapımı süren Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. 784 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje, yüksek üretim kapasitesiyle bölgeyi hayvancılığın önemli merkezlerinden biri haline getirirken, çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun bereketli topraklarının 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri olacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından Kastamonu'da yapılan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

'Hayvancılığın yeni merkezi'

Projenin yatırım tutarına dikkati çeken Yumaklı,
"Kastamonu'nun bereketli toprakları 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri oluyor"
ifadesini kullandı.

Yumaklı, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devrekani Besi Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatında yüzde 92 seviyesine ulaştık. Kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunulacak OTB, tamamen faaliyete geçtiğinde 19 bin 100 baş kapasiteye ve yıllık 8 bin 500 ton et üretimine ulaşacak. 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretim gücümüzü artırıyor, gıda arz güvenliğimizi teknoloji ve modern altyapı ile inşa ediyoruz"

