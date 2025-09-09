Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvansal üretimin merkezlerinden olan Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde şap aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi" dedi.
