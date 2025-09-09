Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi

"Hayvansal üretimin merkezlerinden Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin'de aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız. Bu aşılama seferberliğinde, yurdumuzun dört bir köşesindeki veteriner hekimlerimiz fedakarca görev yapıyor. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlayacak. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdüreceğiz."