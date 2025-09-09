Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin'de kapatılan hayvan pazarlarının açıldığını belirterek, "Kısa zaman içinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, 60 yılın ardından Türkiye'de şap hastalığının yeni serotipi SAT-1'in görülmesi üzerine Bakanlığın harekete geçtiğini anımsattı.
Bakanlık bünyesindeki Şap Enstitüsünün yeni serotipe yönelik etkili aşıyı kısa sürede ürettiğine işaret eden Yumaklı, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığını ve hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığını hatırlattı.
"Önümüzdeki günlerde üreticimiz daha fazla rahatlayacak"
İlk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nde hayvan pazarlarının açıldığını ifade eden Yumaklı, ardından aralarında Ankara, Konya, Bursa ve Kayseri'nin de bulunduğu 31 ilde hayvan pazarlarının aktif hale geldiğini belirtti.
Bakan Yumaklı, sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti: