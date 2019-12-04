Ekonomi Bakanı Pakdemirli Gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanı Pakdemirli: Gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik

Bakanı Pakdemirli: Gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik” dedi.

Haber Merkezi İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

Düz ve standart paket uygulamasına yarın itibariyle geçildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Buradaki ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik.

Tüm paketler tek renk ve özellikle yüzde 65 olan caydırıcı resimleri yüzde 85’e çıkarttık. Hatta bazı sigara fabrikaları bunun için teknolojileri ve paketleme makinelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Paketlerin üzeri sağlığa zararlı uyarı ile dolu olacak. 18 yaşını doldurmayanlara sigara satışının hapis cezası olduğunu paketlerin üzerinde hatırlatıyoruz” diye konuştu.

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