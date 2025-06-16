Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
'Barbaros Hayreddin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na demirledi

'Barbaros Hayreddin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na demirledi

15:5616/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Limana demir atan 84,2 metre boyunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin, burada bakım, onarım ve lojistik ihtiyaçları karşılanacak.
Limana demir atan 84,2 metre boyunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin, burada bakım, onarım ve lojistik ihtiyaçları karşılanacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayreddin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.

Denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen geminin yeni görevler için Trabzon Limanı'nda bakım ve hazırlıkları yapılıyor.

Limana demir atan 84,2 metre boyunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin, burada bakım, onarım ve lojistik ihtiyaçları karşılanacak.

Yaklaşık 1 ay limanda durması beklenen geminin, ihtiyaçların karşılanmasının ardından faaliyette bulunmak üzere limandan ayrılması bekleniyor.

#TPAO
#Hayreddin Paşa
#Trabzon Limanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç muayene numarası nedir, nerede yazar ve nasıl görülür?