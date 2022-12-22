Ekonomi Bayraktar AKINCI TİHAdan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı Selçuk Bayraktar Tam isabet notuyla paylaştı
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı: Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' notuyla paylaştı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’ndan (TİHA), TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Güdüm Kiti’nin ilk atışı gerçekleştirildi. O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımına "Tam isabet" notunu düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı: Selçuk Bayraktar Tam isabet notuyla paylaştı
​Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı.

Test faaliyetleri kapsamında Çorlu’dan kalkış yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Hedef Adası’na intikal ederek GÖKÇE Güdüm Kiti atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Atış sonucunda GÖKÇE’nin, hedef tabelasını vurduğu anlar görüntülendi.

TAM İSABET

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımına "Tam isabet" notunu düştü.

Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan ilk atış bir sene içinde olabilir
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Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan ilk atış bir sene içinde olabilir
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde, KIZILELMA'dan ilk atışın yapılacağı tarihi açıkladı.

ShiftDelete Kurucusu Hakkı Alkan'ın sorusunu yanıtlayan Bayraktar, “2 sene içinde göreve hazır hale gelecek dediğimize göre 1 sene içinde ilk atışı beklemek gerçekçi olur” dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Motivasyonun en önemli unsuru aile huzurudur
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Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Motivasyonun en önemli unsuru aile huzurudur
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a, eşi BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın çalışma motivasyonunun neler olduğu soruldu. 'ShiftDelete' Kurucusu Hakkı Alkan'ın sorusunu yanıtlayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar: 'Bir insanın motive bir şekilde kedini işine verebilmesinin en önemli sebebi aile huzurudur. Ailece birbirimiz için gösterdiğimiz fedakârlığın, özverinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.'
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