Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı: Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' notuyla paylaştı

Test faaliyetleri kapsamında Çorlu’dan kalkış yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Hedef Adası’na intikal ederek GÖKÇE Güdüm Kiti atışını başarıyla gerçekleştirdi.
Atış sonucunda GÖKÇE’nin, hedef tabelasını vurduğu anlar görüntülendi.
TAM İSABET
Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımına "Tam isabet" notunu düştü.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀
🚀 GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti Atış Testi
🎯 TAM İSABET - BULL'S EYE
🚀 GÖKÇE New Generation Guidance Kit Firing Test @BaykarTech 🤝 @SageTubitak
pic.twitter.com/8QPG99PvLf
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀