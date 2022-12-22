Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı: Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' notuyla paylaştı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Motivasyonun en önemli unsuru aile huzurudur

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a, eşi BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın çalışma motivasyonunun neler olduğu soruldu. 'ShiftDelete' Kurucusu Hakkı Alkan'ın sorusunu yanıtlayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar: 'Bir insanın motive bir şekilde kedini işine verebilmesinin en önemli sebebi aile huzurudur. Ailece birbirimiz için gösterdiğimiz fedakârlığın, özverinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.'