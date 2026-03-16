Bayram mesaisinde ek ödeme müjdesi: Oran uçtu rakamlar belli oldu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, özellikle üretim ve imalat sektöründe çalışan milyonlarca işçi için mesai planları netleşmeye başladı. Tatil planları yapılırken, bayramda çalışacak olan personelin gözü kulağı alacakları ek mesai ücretlerine çevrildi. İşverenler vardiya listelerini hazırlarken, çalışanlar da bayramda çalışmanın yasal şartlarını ve haklarını merak ediyor. Bu yıl bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ise mesaiye kalacak çalışanlar için adeta çifte müjde anlamına geliyor. Geciken ödemelerden zorunlu mesai dayatmalarına kadar çalışanların tüm yasal hakları ve kuruşu kuruşuna hesaplanmış bayram mesaisi tablosu netleşti.

Günlük ödeme iki katına çıkıyor

Dini ve resmi bayramlarda görev yapan çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi adı veriliyor. Yasalarımıza göre mesai ücreti, çalışanın günlük ücretinin iki katı olarak hesaplanıyor. Yani aylık brüt maaşın otuza bölünmesiyle elde edilen günlük brüt ücret, bayram günleri için iki ile çarpılarak mesai ücretini ortaya çıkarıyor.

2026 yılı için belirlenen 33.030 TL brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamada, bir günlük mesai ücreti 1.101 TL'ye denk geliyor. Bu durumda önümüzdeki bayramda tam gün çalışan bir asgari ücretli, normal yevmiyesine ek olarak her gün için 1.101 TL ilave ödeme almaya hak kazanıyor. Arife günü dahil edildiğinde toplam üç buçuk günlük resmi tatil boyunca çalışan bir personele, maaşına ek olarak en az 3.853 TL ilave ödeme yapılması gerekiyor.

Hafta sonu mesaisi tutarı 4.954 TL'ye taşıyor

Bayramda görev yapanlar normal şartlarda çifte yevmiye alırken, tatil günlerinin çalışanın hafta tatiline denk gelmesi durumunda bu hesaplama çalışanın lehine değişiyor. Bayram mesaisi hafta sonuna denk geldiğinde, çalışanlara o gün için yüzde elli zamlı, yani iki buçuk kat yevmiye ödenmesi gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın büyük bir kısmının cumartesi ve pazar günlerine denk gelmesi, ek ödeme tutarını 4.955 TL sınırına kadar çıkarıyor. Hafta sonu tatili sadece pazar günü olan bir çalışan toplamda 4.404 TL ek ödeme alırken, hem cumartesi hem de pazar günü hafta tatili olan bir asgari ücretlinin eline toplamda 4.954,50 TL ek mesai ücreti geçiyor.

İşveren bayramda zorla çalıştırabilir mi?

Ücret hesaplamalarının yanı sıra çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de bayramda çalışmanın mecburi olup olmadığı. İşçinin bayramda mesai yapabilmesi için işverenin mutlaka önceden yazılı onay alması veya imzalanan iş sözleşmesinde (ya da toplu iş sözleşmesinde) bu yönde açık bir maddenin bulunması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmıyorsa hiçbir işçi bayram tatilinde mesaiye kalmak zorunda bırakılamıyor. Arife günü olan 19 Mart Perşembe günü de İş Kanunu'na göre genel tatil kapsamında değerlendiriliyor ve saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye mutlak suretle yarım günlük ilave ücret ödenmesi gerekiyor. Ayrıca işçinin haftalık çalışma süresi yasal sınır olan kırk beş saati aşmışsa, normal bayram yevmiyesine ek olarak yüzde elli zamlı fazla mesai ücretinin de yatırılması şart koşuluyor.

Ek ücret yerine izin kullandırılması yasal değil

İş dünyasında zaman zaman karşılaşılan bir diğer yanlış uygulama ise bayram mesaisi karşılığında nakit ödeme yerine izin kullandırılması teklifi oluyor. Kanunlara göre bayramda yapılan çalışmaların karşılığı işçiye kesinlikle nakit olarak ödenmek zorunda. İşverenlerin personeline bayramda çalışıp sonrasında izin yapmasını söylemesi veya bayram gününü normal bir iş günü gibi değerlendirmesi yasal olarak hiçbir geçerlilik taşımıyor. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda ise çalışanın yasal yollara başvurarak alacaklarını faiziyle birlikte talep etme hakkı doğuyor. Bu nedenle işverenlerin mesai ödemelerini tam ve zamanında yapması büyük önem taşıyor.



